Konkurs za izbor izvršnog direktora OŽVS

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preduzeće Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) raspisalo je konkurs za izbor izvršnog direktora.

Konkurs je objavljen ove sedmice i otvoren je 15 dana.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora i da ima VII-1 stepen stručne spreme (visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera), da posjeduje organizacione sposobnosti i adekvatna stručno upravljačka umijeća, da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim, odnosno poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, i da ne postoje zakonske smetnje.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidat za izvršnog direktora mora da dostavi diplomu o stečenom obrazovanju, ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom, radnu biografiju, dokaz da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim, odnosno poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, izvod iz matične knjige rođenih, kao i uvjerenja o državljanstvu, opštoj zdravstvenoj sposobnosti i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Prijava mora da sadrži i podatke kandidata – ime i prezime, adresu, kontakt telefon i mejl adresu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze dostave u originalu, ili ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti na adresu OŽVS, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa naznakom Za javni konkurs za izbor izvršnog direktora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS