Kompanija One najbolji poslodavac po mjeri djece i porodice u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – One Crna Gora je prva kompanija u Crnoj Gori koja je proglašena za Najboljeg poslodavca po mjeri djece i porodice, saopšteno je iz kompanije.

Iz One-a su rekli da je ta prestižna nagrada Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) ustanovljena po kriterijumima UNICEF-a i prvi put se u saradnji sa njegovim predstavništvom dodjeljuje nekom poslodavcu u našoj zemlji.

Na svečanoj dodjeli godišnje nagrade najuspješnijih menadžera, preduzetnika i poslodavaca u prošloj godini, koja je održana u četvrtak u organizaciji AMM nagradu je prvom čovjeku kompanije One, Branku Mitroviću, uručio šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Huan Santander.

Pored te, specijalno priznanje AMM-a za doprinos menadžmentu i uvođenju kompanijskih standarda po mjeri djece i porodice Mitroviću je uručio premijer Dritan Abazović.

Iz One-a je saopšteno da tokom prethodne gotovo tri decenije, sa kompanijom One nije počela samo mobilna revolucija u Crnoj Gori, već je paralelno sa razvojem mreže gradila i uvodila najbolje prake u oblasti djece i porodice u poslovnom svijetu. Zato ne čudi nagrada koju im je tim povodom dodijelila Asocijacija menadžera Crne Gore.

Mitrović je na svečanoj ceremoniji rekao da u kompaniji One vjeruju da se u poslovanju ne bi trebalo isključivo voditi profitom, već i brigom za zaposlene i njihove porodice.

“Smatramo da je važno stvoriti kulturu u kojoj zaposleni ne osjećaju da se moraju boriti između posla i porodice, već da imaju podršku u oba aspekta života”, kazao je Mitrović.

Santander je tom prilikom poručio da javni i privatni sektor mogu pomoći ekonomskom rastu Crne Gore kroz stvaranje radnog okruženja koje podjednako podržava žene i muškarce.

“Čestitam kompaniji One na nagradi za najboljeg poslodavca i želim da vas ova nagrada inspiriše da još više investirate u kreiranje radnog okruženja po mjeri porodica. Vjerujem da će i druge kompanije slijediti vaš primjer i time učiniti Crnu Goru boljom domovinom za svako dijete i porodicu”, naveo je Santander.

On je apelovao da se zakonom omogući da majke i očevi u Crnoj Gori istovremeno koriste roditeljsko odsustvo kako bi se svakom djetetu obezbijedila kvalitetna porodična briga odmah po rođenju.

Svečanoj ceremoniji uručenja nagrada prisustvovala je i izvršna direktorica ljudskih resursa u 4iG Grupi, koja je vlasnik kompanije One, Iboja Gotardi.

Direktorica ljudskih resursa u kompaniji One, Biljana Radusinović, poručila je da njegovanje potencijala zaposlenih predstavlja jedan od osnovnih stubova njihove strategije ljudskih resursa.

“Veoma smo posvećeni stvaranju radnog okruženja koje podržava ravnotežu između posla i porodice, i omogućava zaposlenima idealne uslove da se razvijaju na profesionalnom i ličnom nivou. Vjerujemo da je uspostavljanje podrške za porodice naših zaposlenih ne samo etički i moralno ispravno, već i ključno za uspjeh naše kompanije”, kazala je Radusinović.

U kompaniji One više od polovine kolektiva čine žene, a njih 44 odsto nalazi se na upravljačkim pozicijama. Položaj žena u porodici i radnom okruženju jedna je od esencijalno značajnih tema za kompaniju One, zbog čega u kontinuitetu insistira na podršci i njihovom osnaživanju.

Ponosni na svoju korporativnu kulturu iz kompanije One su poručili da su zaposleni njihova najveća vrijednost i da podrška njihovim porodicama i djeci pripada njihovoj zajedničkoj priči.

Ta priča, kako su zaključili, ima cilj da traje i da sve ono što One predstavlja u poslovnom smislu, savršeno dopuni zajedništvom i porukom da možemo da računamo jedni na druge.

Video dostupan na linku https://wetransfer.com/downloads/b07da1aa610c05237cb592d9eade8b1420230503202436/85809c1dc86ec77f364998034d10b03e20230503202436/e648bf

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS