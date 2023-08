Kolašinski hoteli puni vikendom

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Popunjenost kolašinskih hotela tokom vikenda u avgustu bila je i do 100 odsto, dok je u privatnom smještaju polovina kapaciteta popunjena, saopšteno je iz lokalne Turističke organizacije.

To je nešto lošija posjeta nego prethodnog mjeseca, kažu u lokalnoj Turističkoj organizaciji, ali ističu da se i dalje održava trend dobre statistike kolašinskog turističkog ljeta.

Prema riječima direktorice TO Zorice Milašinović, turisti sada više traže smještaj izvan grada, prenose Vijesti.

“Gosti traže smještaj u kampovima u Lipovu i katunima. Jul je, kada je riječ o posjećenosti, bio odličan, ali tokom avgusta popunjenost privatnog smještaja nešto je lošija. I dalje dominiraju gosti iz inostranstva, pa ih je najviše iz Francuske, Njemačke, Izraela, Holandije, Poljske i Češke. Ovog ljeta imamo i veliki broj gostiju iz Saudijske Arabije”, kazala je Milašinović.

U Kolašinu je tokom jula boravilo blizu 10,8 hiljada gostiju, a većina su bili strani turisti.

Manifestacije i brojni prateći sadržaji, prema riječima direktorice TO, dali su dodatni kvalitet raznovrsnoj turističkoj ponudi. Uspješno su završene MOSI igre, posebno je turistički vrijedan Internacionalni Tango kamp, održan je Bjelasica trejl, Festival alternativnog teatra Korifej, a još traje manifestacija Ljeto u Kolašinu, pa se svakog vikenda u glavnoj ulici organizuju muzički programi. Predstoji Sinjajvinski biciklistički maraton u septembru.

Značajan broj noćenja ostavaren je i zahvaljujući sportskom turizmu, odnosno Košarkaškom kampu, te pripremama seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore.

Kao i prethodnih godina raste interesovanje turista za aktivan odmor, pa često biraju posjete NP Biogradska gora, pješačke i biciklističke ture po Bjelasici, jahanje konja, rafting Tarom, obilazak kanjona Mrtvice, panoramske vožnje na Ski-centru Kolašin 1600.

Od početka ljetnje sezone do sada na Ski-centru Kolašin 1600 prodato je oko osam hiljada karata za panoramsku vožnju žičarom Troglava. Kako kaže rukovodilac tog skijališta Bojan Medenica, posjeta ovog ljeta na nivou je lanjske.

“Nakon ljetnje sezone, koja će najvjerovatnije trajati do kraja septembra, odmah ćemo raditi na pripremama sljedeće zimske sezone za koju, u slučaju ranih snježnih padavina, očekujemo da bude rekordna i pravi pokazatelj potencijala koji posjeduje ovaj ski-centar. Nadamo se da će ubrzo početi instalacija liftova i da ćemo njima upotpuniti ponudu predstojeće zimske sezone”, kazao je Medenica.

On je apelovao da što prije počne i sanacija puta od Kolašina do Ski-centra Kolašin 1450, što je, tvrdi, neophodno, s obzirom na saobraćajne probleme na toj dionici lani.

On je ocijenio da bi otvaranje tunela od Lubnica do Jezerina stvorilo dodatne izazove u saobraćaju.

