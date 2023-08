Kamate nastavile rast

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kamate na kredite kod crnogorskih banaka nastavile su trend rasta, dok je obim kreditiranja niži deset odsto za šest mjeseci ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG) koji se odnose na jun.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa banaka, odnosno kamatna stopa na kredit sa svim troškovima, iznosila je u junu 6,34 odsto, što je najveći nivo od 2018. godine, pišu Vijesti.

Ta prosječna kamatna stopa na novoodobrene kredite u junu iznosila je 6,26 odsto i ona pokazuje lagani trend rasta, jer je u istom mjesecu prošle godine vrijedila 5,49 odsto.

Za šest mjeseci prošle godine banke su odobrile kredite ukupne vrijednosti 710 miliona EUR, a u istom ovogodišnjem periodu ta cifra iznosi 642 miliona EUR. Ovaj pad od oko 68 miliona EUR, odnosi se na smanjenje kreditiranja građana oko 20 miliona na 265 miliona, i pravnih lica 48 miliona na 377 miliona.

Rast kamatnih stopa za novoodobrene kredite za ovaj period je očekivan, jer je EURIBOR (referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu) u junu prošle godine iznosio oko 0,25 odsto, dok je u junu ove godine vrijedio 3,8 odsto.

Rast EURIBOR-a naročito je uticao na kredite s varijabilnom kamatnom stopom, čija je rata mogla porasti 25 do 30 odsto.

Efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite za likvidnost i obrtna sredstva povećana je sa 4,75 odsto u junu prošle godine na sadašnjih 5,16 odsto, za refinansiranje obaveza povećana je sa 7,13 na 8,38 odsto, za nabavku osnovnih sredstava sa 3,98 na 4,85 odsto, za gotovinske nenamjenske kredite sa 8,39 na 9,47 odsto, za kupovinu automobila sa 6,54 na 8,84 odsto.

Za stambene kredite, prosječna kamata je iz juna prošle godine od 4,78 odsto porasla na 6,23 odsto, za obrazovanje sa 11,01 na 11,03, za nenamjenske hipotekarne sa 5,4 na 7,14 odsto. Odnosno, porasle su kamate na novoodobrene kredite po svim namjenama.

Banke su u junu ove godine ukupno odobrile 146 miliona EUR, što je pet miliona više nego u istom mjesecu prošle godine. Za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava, odobrile su kredite u iznosu od 46,7 miliona EUR, dok su u istom mjesecu prošle godine oni vrijedili 62,5 miliona EUR.

Krediti za nabavku osnovnih sredstava povećani su sa 4,8 miliona na 28,4 miliona. Gotovinski nenamjenski krediti smanjeni su sa 28,5 miliona na 27,5 miliona, dok je odobreni iznos za stambene kredite povećan sa 9,6 miliona na 10,3 miliona EUR.

Povećano je kreditiranje investicionih projekata sa 14 miliona na 15,6 miliona, dok su za refinansiranje obaveza smanjeni sa 8,1 milion na 5,2 miliona EUR.

S rastom kamatnih stopa na kredite, prema zvaničnim podacima, istovremeno nije došlo do rasta prosječnih pasivnih – kamatnih stopa na depozite i štednju, već su čak u padu.

Prosječna kamatna stopa na štednju i depozite iznosila je u junu prošle godine 0,3 odsto, a u istom mjesecu ove godine bila je 0,28 odsto.

Tako je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa banaka na kredite bila 22,5 puta veća od prosječne ponderisane efektivne kamatne stope banaka na štednju.

Na depozite po viđenju fizičkih lica u junu je kamatna stopa 0,03 odsto, a najveća je bila na depozite – štednju, koji su oročeni na period od tri do pet godina.

Ovo pokazuje da su banke veoma likvidne odnosno da imaju dovoljno novca i da većini nijesu potrebni novi depoziti.

Ukupni depoziti u bankama na kraju juna bili su na rekordnom nivou od 5,27 milijardi, dok je ukupan iznos odobrenih kredita vrijedio 3,98 milijardi. Odnosno, ukupni depoziti su 1,3 milijarde veći od ukupnih odobrenih kredita.

