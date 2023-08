Kalač novi predsjednik Odbora direktora EPCG Solar Gradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Alen Kalač izabran je za predsjednika Odbora direktora EPCG Solar Gradnje, na konstitutivnoj sjednici tog odbora.

Iz Elektorprivrede Crne Gore (EPCG) rekli su da novi i prošireni sastav Odbora direktora Solar Gradnje, čiji su članovi izabrani na 73. sjednici Odbora direktora EPCG, čine Krsto Bošković, Petar Janković, Danilo Damjanović, Alen Kalač, Ljubiša Đurković, Ahmed Gjonbalaj i Slađana Kaluđerović.

“Na konstitutivnoj sjednici, voljom većine članova, za predsjednika Odbora direktora EPCG Solar Gradnje izabran je Alen Kalač”, kaže se u saopštenju.

