Jovović ukazao na važnost održivosti i odgovornosti u turističkoj industriji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG), Ranko Jovović, čestitao je svim turističkim privrednicima Svjetski dan turizma, posebno ukazujući na važnost održivosti i odgovornosti u turističkoj industriji.

“Ove godine, dok obilježavamo Svjetski dan turizma, posebno se osvrćemo na geslo koje nas inspiriše – Turizam i zelena ulaganja – Tourism and Green Investments. Ovo geslo nas podsjeća na važnost održivosti i odgovornosti u turističkoj industriji, kako bi se naglasila potreba za više ciljanih ulaganja u ljude, planetu i prosperitet”, naveo je Jovović.

Prema njegovim riječima, zelena ulaganja postaju sve važnija u svijetu turizma.

“Održive prakse ne samo da čuvaju našu planetu, već takođe stvaraju iskustva koja će ostati urezana u sjećanjima turista. Predanost prema očuvanju prirodnih resursa, podrška lokalnim zajednicama i usmjerenost na smanjenje ekološkog otiska znače da se doprinosi stvaranju bolje budućnosti za sve nas”, rekao je Jovović.

Kroz Turizam i zelena ulaganja, kako je dodao, otvaraju se vrata za nove mogućnosti i inovacije u turističkoj industriji.

“Održiva energija, upotreba obnovljivih resursa i zaštita prirodnih ljepota postaju fokusne tačke. Uloga turističke privrede u ovom procesu je ključna, jer ste vi ti koji oblikuju destinacije i nezaboravna iskustva koja turisti traže”, saopštio je Jovović.

Turizam je, kako tvrdi, most koji povezuje različite kulture, obogaćuje živote ljudi i doprinosi ekonomskom rastu Crne Gore.

“Neka geslo Turizam i zelena ulaganja bude podsjetnik na odgovornost i priliku da se turizam učini održivim, kako bi mogli da uživamo u njegovim čarima i budućim generacijama ostavimo predivan svijet. Neka ovaj dan bude prilika da se osvrnemo na dostignuća i izazove i da zajedno planiramo budućnost turizma koji će biti održiv, inkluzivan i prosperitentan za sve”, zaključio je Jovović.

