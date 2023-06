Jedino objedinjena Luka Bar konkurentna i maksimalno operativna

Bar, (MINA-BUSINESS) – Ponovnim objedinjavanjem Luke Bar u jedinstveni i cjeloviti sistem, kompanija će biti ponovo konkurentna i maksimalno operativna, ocijenio je izvršni direktor Ilija Pješčić na proslavi povodom 117 godina postojanja preduzeća.

Pješčić je saopštio da je Luka Bar u prvom kvartalu ostvarila pretovar od oko 439 hiljade tona i ukupni prihod od četiri miliona EUR.

On je dodao da će i ova godina biti završena sa pozitivnim finansijskim bilansom, prenosi Primorski portal.

„Temelj za moj optimizam gradim i na najavama novih poslova i tereta, kao i na stalnim naporima i aktivnostima da trenutne poslove intenziviramo. Poslovna ova godina je već u prvim mjesecima pokazala koliko su lučko poslovanje i pomorska djelatnost nepredvidljivi i uslovljeni nizom faktora, počevši od međunarodnih sukoba do raznih poremećaja na tržištu roba. Svakako, sve smo to spremno dočekali”, kazao je Pješčić.

On je istakao i da se u Luci Bar, koja trenutno zapošljava skoro 600 ljudi, kontinuirano radi na poboljšanju svih otežavajućih okolnosti za poslovanje.

„Infrastruktura, mehanizacija, saobraćajno zaleđe Luke Bar – sve je to daleko od idealnog, ali mi, paralelno sa uspješno završenim uobičajenim poslovima naše osnovne djelatnosti, kontinuirano radimo i na poboljšanju svih tih otežavajućih okolnosti za poslovanje. Nabavlja se nova mehanizacija, vrši se sanacija konstrukcije operativne obale Volujica, intenzivno radimo na povećanju skladišnih kapaciteta izgradnjom novih skladišta, podižemo bezbjednosni nivo luke na sve veće standarde, sa našim poslovnim partnerima i iz zemlje i iz inostranstva i zajedno radimo na unapređenju logističkog transportnog pravca preko Luke Bar”, rekao je Pješčić.

Ono što je, kako je dodao, prepoznato na apsolutno svim relevantnim adresama, jeste potreba za ponovnim objedinjavanjem Luke Bar u jedinstveni i cjeloviti sistem.

„Jedino će u tom modelu funkcionisanja Luka Bar biti ponovo konkurentna i maksimalno operativna. Kao što znamo, prvi koraci od Vlade su preduzeti”, naveo je Pješčić.

Za Luku Bar je, kako su podsjetili, i prošla godina bila rekordna po svim parametrima poslovanja.

Obilježavanje Dana Luke Bar upriličeno je u hotelu Sidro, a prema ustaljenoj tradiciji uručene su jubilarne nagrade za radnike najvećeg kolektiva u Baru, kao i kolegama koji su ostvarili pravo na penziju.

Predsjednik Odbora direktora, Darko Pekić, posebno se zahvalio onima koji su utkali sebe u ovu kompaniju – dobitnicima jubilarnih nagrada, istakavši da je i ova godina bila plodonosna za Luku Bar.

„Rezultatima na finansijskom planu možemo da se pohvalimo. Tu su i izazovi – oni koji su bili u prošlosti sada su dijelom prevaziđeni, ali sa nekima se i danas borimo. Odbor direktora koji predstavljam u ovom trenutku je prošle godine uspio da pokrene proces sistematizacije koji je uspješno završen u maju ove godine”, dodao je Pekić.

Prisutnima su se obratili i predstavnici dva sindikata, predsjednik Sindikalne organizacije Luke Bar Alis Šabotić i predsjednik Sindikalne organizacije Lučkih radnika Vladimir Obradović.

Šabotić je istakao da je Dan Luke Bar svakako dan koji služi za slavlje, jer se radi o jednoj od najznačajnijih kompanija u Crnoj Gori, ali i dan kada treba napraviti malu retrospektivu između dvije proslave.

Obradović je apelovao da se počne misliti o vraćanju Luke Bar u cjelovito stanje i da više niko nikad ne pomisli na spominjanje privatizacije Luke Bar.

