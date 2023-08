Javni poziv u vezi sa utvrđivanjem Nacrta odluke o budžetu Opštine Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijati za finansije i za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar uputili su javni poziv za prethodnu konsultaciju u vezi sa utvrđivanjem Nacrta odluke o budžetu Opštine Bar za narednu godinu.

Javni poziv se objavljuje u skladu sa propisanim mehanizmima i oblicima učešća građana u postupcima koji se sprovode u periodu prije izrade samih nacrta akata.

„S tim u vezi, pozivaju se građani opštine Bar, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, sva preduzeća čiji je osnivač Opština Bar, državni organi i službe, preduzeća, preduzetnici i ostali zainteresovani subjekti da dostave svoje predloge, stavove i sugestije u vezi sa predmetnim pitanjem, vodeći računa o postojećim izvorima finansijskih sredstava i njihovoj namjeni utvrđenoj u skladu sa zakonskom regulativom“, navodi se u saopštenju.

Predlozi, stavovi i sugestije mogu se dostaviti putem pošte, na adresu nadležnih Sekretarijata, ili na e-mail [email protected] i [email protected] .

„Period predviđen za prijem predloga, stavova i sugestija u postupku prethodnog konsultovanja traje do 10. septembra“, rekli su iz Opštine Bar.

Javni poziv o pokretanju postupka za prethodnu konsultaciju dostupan je na sajtu www.bar.me, putem zvaničnih naloga Opštine na društvenim mrežama, na oglasnoj tabli, u svim mjesnim zajednicama kao i putem lokalnog javnog emitera Radio Bara.

„Dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti na brojeve telefona 030 301 – 454 i 030 301– 464, kao i u kancelarijama Opštine Bar broj 131 i 120 svakog radnog dana od deset sati i 30 minuta do 14 sati“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS