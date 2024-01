Javna rasprava o Predlogu zakona o elektronskim komunikacijama počeće 25. januara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja uputiće 25. januara javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta Predloga zakona o elektronskim komunikacijama.

Javna rasprava će se, kako se navodi iz Ministarstva ekonomskog razvoja, sprovesti dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem okruglog stola.

„Predloženi zakon će u potpunosti biti usaglašen sa pravnom tekovinom EU, i najboljom evropskom praksom, a naročito sa EU direktivom 2018/1972/EU Evropski elektronski komunikacioni zakonik (EECC)“, navodi se u saopštenju.

Predlog zakona biće pripremljen u saradnji sa svim zainteresovanim stranama uključujući, Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao i predstavnike operatera i nevladinog sektora.

