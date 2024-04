Javna rasprava o Nacrtu zakona o privrednim društvima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja pozvalo je zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu zakona o privrednim društvima, koja traje do 22. aprila.

Iz Ministarstva su pozvali organe, organizacije, udruženja i pojedince da daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta Nacrta zakona o privrednim društvima.

“Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem okruglog stola”, navodi se u saopštenju.

Primjedbe, predlozi i sugestije na nacrt Zakona o privrednim društvima dostavljaju se Ministarstvu ekonomskog razvoja, u pisanoj formi na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili u elektronskoj formi na e-mail: [email protected] i [email protected] i to na obrascu koji je sastavni dio uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 20 dana od objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 22. aprilom.

Okrugli sto u okviru javne rasprave o predmetnom zakonu će se održati u Podgorici 17. aprila u 11 sati, u prostorijama Stare zgrade Vlade.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja www.gov.me/mek. Trenutno ne postoje tehnički uslovi za objavljivanje Javnog poziva na portal e-uprave.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na internet stranici ministarstava, u roku od 15 dana od završetka javne rasprave.

