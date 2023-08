Izrečene kazne u iznosu od 1,24 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreski inspektori su u periodu od 1. maja do 13. avgusta obavili 3,33 hiljade provjera regularnosti poslovanja obveznika i utvrdili 305 nepravilnosti, na osnovu kojih su izdali 395 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama od 1,24 miliona EUR.

Iz Uprave prihoda i carina (UPC) saopšteno je da se utvrđene nepravilnosti odnose na neevidentiranje prometa robe i usluga, neuplaćivanje pazara na zakonom propisan način, neobračunavanje ili nepravilno obračunavanje poreza na dodatu vrijednost (PDV), neprijavljivanje zaposlenih i obavljanje djelatnosti bez prethodno izvršene opšte poreske registracije.

“Zaduženje po osnovu novčanih kazni iznosi 969,01 hiljadu EUR od čega je naplaćeno 576,01 hiljada EUR ili 59,44 odsto”, navodi se u saopštenju.

Naplata novčanih kazni odnosi se na, kako je objašnjeno, poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od osam dana, umanjene za trećinu prema Zakonu o prekršajima.

“Prema ovlašćenjima iz Zakona o poreskoj administraciji, u izvještajnom periodu su kod 12 poreskih obveznika preduzete mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti”, rekli su iz UPC.

Uprava prihoda i carina intenzivirala je kontrole u primorskim i sjevernim opštinama u dijelu opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika.

“Obavljaju se i ciljane kontrole poreskih obveznika, kod kojih su tokom prošle godine utvrđeni prekršaji ili za koje je poreski organ bio u saznanju da ne evidentiraju promet i ne izdaju račune korisnicima usluga”, navodi se u saopštenju.

Građani, kao i do sada, sve nepravilnosti mogu prijaviti pozivom na broj telefona 19707.

“Pitanja u vezi sa primjenom poreskih propisa možete poslati na mail adresu [email protected] radi dobijanja detaljnih odgovora sa pregledom poreskih propisa u ovoj oblasti”, zaključuje se u saopštenju.

