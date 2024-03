Izdati prekršajni nalozi u iznosu od 170 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tržišna inspekcija je u prethodnih deset dana izdala 498 prekršajnih naloga u iznosu od 170,93 hiljade EUR, saopštili su iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP).

Oni su kazali da je u periodu od 18. marta do četvrtka obavljeno 475 inspekcijskih nadzora, utvrđeno 309 nepravilnosti, za koje je izdato 498 prekršajnih naloga u iznosu 170,93 hiljada EUR, i podnijet jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

„Posebno zabrinjava činjenica da je kontrolama inspektora u izvještajnom periodu ustanovljeno da 21 subjekt nadzora nije imao prijavu trgovine, a u čak 11 nijesu vođene evidencije o trgovini“, rekli su iz UIP-a i poručili da će se pojačane kontrole preduzeća koja posluju van gradskih zona nastaviti i u narednom periodu.

Tržišna inspekcija je u prethodnih deset dana obavljala pojačane nadzore preduzeća na teritoriji Podgorice, Zete, Danilograda, Bijelog Polja, Berana, Plava, Rožaja, Gusinja i Andrijevice, dok su u ostalim opštinama nadzori obavljani po redovnom rasporedu inspektora.

„Akcenat je bio na subjektima koji posluju van gradskih zona, odnosno u industrijskim zonama i ruralnim područjima. Te aktivnosti dio su plana novopostavljenog koordinatora za ovaj odsjek“, objasnili su iz UIP-a.

