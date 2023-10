Izdali više licenci energetskim kompanijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) izdala je kompanijama Ina Crna Gora, Sutomore Petrol i Euro Petrol CG više licenci za obavljanje energetskih djelatnosti.

Odbor REGAGEN-a je na sjednici početkom sedmice kompaniji Ina Crna Gora izdao licence za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom.

Licence se izdaju na period do 25. oktobra 2033. godine.

Pored toga, Odbor REGAGEN-a je djelimično usvojio dva druga zahtjeva kompanije Ina Crna Gora.

Regulator joj je izdao licencu za obavljanje djelatnosti trgovine na malo naftnim derivatima za benzinske stanice u Baru, Mojkovcu, Bijelom Polju i Pljevljina, dok će posebnom odlukom odlučiti u vezi sa benzinskim stanicama u Podgorici, Kotoru i Tivtu.

Takođe, regulator je kompaniji Ina Crna Gora izdao licencu za obavljanje djelatnosti trgovine na malo tečnim naftnim gasom za benzinske stanice u Mojkovcu, Bijelom Polju i Pljevljima, dok će posebnom odlukom odlučiti u vezi sa benzinskim stanicama u Podgorici, Kotoru i Tivtu.

REGAGEN je kompaniji Sutomore Petrol izdao licence za obavljanje djelatnosti skladištenja naftnih derivata i tečnog naftnog gasa.

Licence važe do 23. oktobra 2033. godine.

Regulator je kompaniji Euro Petrol CG izdao licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata i tečnog naftnog gasa transportnim sredstvima, koje važe do 12. decembra 2033.

Imaoci licenci su dužni da, ako namjeravaju da nastave sa obavljanjem licencirane djelatnosti i nakon isteka važenja licenci, podnesu zahtjeve za izdavanje novih, 60 dana prije isteka važenja.

