Izabrani najbolji menadžeri i preduzetnici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Menadžer godine u velikim preduzećima, prema odluci Upravnog odbora Asocijacije menadžera (AMM), je izvršni direktor kompanije One Crna Gora, Branko Mitrović.

Upravni odbor je, na predlog Predsjedništva AMM-a koje je razmotrilo 91 kandidaturu, donio odluku da najprestižniju poslovnu nagradu na nacionalnom nivou, koja je pod institucionalnim pokroviteljstvom Vlade, dodijeli u 12 kategorija.

Menadžer godine u akcionarskim društvima je predsjednik Upravnog odbora Universal Capital Bank Miloš Pavlović, menadžer godine u oblasti korporativnog upravljanja osnivač i izvršni direktor ETG Grupe Mladen Bajković, a menadžerke godine u srednjim preduzećima su izvršna direktorica AutoČačak Anđela Radoičić i izvršna direktorica Entexta Ana Radonjić.

Menadžer/ka godine u malim preduzećima su osnivač i izvršni direktor Talija Company, Nikola Milić i osnivačica i ovl. zastupnica Yellow Event Service Kornelia Santai Nagy, menadžerka godine u mikro preduzećima je izvršna direktorica Monte-Plod Dijana Marković, a menadžer godine u preduzećima u većinskom vlasništvu države izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Ivan Asanović.

Mladi menadžer godine je izvršni direktor preduzeća Infinum Mladen Rakonjac, a preduzetnici godine osnivač Cungu & Co Ulcinj Nazif Cungu, i osnivač i ovl. zastupnik kompanije Put Gross Hasan Ramović.

Naj poslodavac po mjeri djece i porodice je kompanija Mtel, institucija za obrazovanje i edukaciju Ekonomski fakultet Univerzitet Crne Gore, a nagrada za životno djelo daje se Branku Diki Kažanegri.

“Promovišući rezultate, izvrsnost, konkurentnost i filantropiju, kao i sektorsku i regionalnu zastupljenost, Asocijacija menadžera je donijela odluku da nagrada za prošlu godinu ide menadžerima i kompanijama u sektorima energetike, telekomunikacija, prerade i proizodnje hrane, hotelijerstva, ICT-a, turizma, građevinarstva, trgovine i edukacije. Takođe vođeno je računa i o podršci ženama u biznisu, tako da su među nagrađenima i biznis liderke koje se nalaze na čelu kompanija koje ostvaruju izuzetne rezultate”, navodi se u saopštenju.

Kandidovane kompanije i njihovi liderke i lideri u protekloj godini ostvarile su ukupni prihod od oko 573 miliona, neto dobit od 87 miliona, ukupne investicije 99 miliona EUR i upošljavaju 4,3 hiljade radnika.

Bilježeći rast prihoda, dobiti, investicija i zaposlenosti, dobitnice i dobitnici nagrade su u prošloj godini ostvarili: ukupne prihode u visini od oko 278 miliona, neto dobit 63 miliona, investirali 81 milion EUR i upošljavaju više od 1,5 hiljada zaposlenih.

“Pored impresivnih poslovnih rezultata biznis liderke i lideri za prošlu godinu i njihove kompanije su prepoznate i po podršci humanitarnim aktivnostima, mladima, sportu, kulturi kao i ostalim vidovima društveno-odgovornog poslovanja, što je Upravni odbor i ovom prilikom posebno cijenio”, dodaje se u saopštenju.

Planirano je da se centralna svečanost dodjele nagrada održi 8. maja, na Imanju Knjaz u Podgorici.

