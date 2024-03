Izabran novi Odbor direktora CEDIS-a

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) je, u svojstvu Skupštine akcionara Crnogorskog elektrodistributivog sistema (CEDIS), u četvrtak na vanrednoj sjednici razriješio dosadašnje i imenovao nove članove borda tog zavisnog društva.

U novi sastav Odbora direktora CEDIS-a imenovani su Vladimir Čađenović, Jovan Sinanović, Mirsad Džudžević, Vladan Radulović i Ilija Miljanić.

“Odbor direktora EPCG opredijelio se za ovaj sastav Odbora CEDIS-a birajući između 62 prijavljena kandidata, koji su u predviđenom roku dostavili potrebnu dokumentaciju, odnosno radne biografije na javni oglas”, navodi se u saopštenju EPCG.

Predsjednik Odbora direktora CEDIS-a biće izabran na konstitutivnoj sjednici tog organa, a nakon toga će biti izabran i izvršni direktor, čiji izbor je u nadležnosti Odbora direktora zavisnog društva.

Iz EPCG su podsjetili da je u februaru ove godine, Odbor direktora EPCG donio odluku da se, u cilju što kvalitetnijeg upravljanja, strateškog planiranja i razvoja njihovih zavisnih društava, objavi javni poziv, u namjeri da se svim zainteresovanim kandidatima omogući da se prijave za članstvo u Odboru direktora CEDIS-a, Rudnika uglja Pljevlja, EPCG Solar gradnje i EPCG Željezare Nikšić.

“Odbor direktora EPCG ubrzo će razriješiti dosadašnje i imenovati nove članove Rudnika uglja Pljevlja i EPCG Željezare Nikšić”, zaključuje se u saopštenju.

