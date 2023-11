Izabrali najljepše kratke priče o Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na konkurs za najljepšu kratku priču o Crnoj Gori, koji je raspisalo Ministarstvo ekonomskog razvoja, stigla je 21 prijava, od kojih su nagrađena dva teksta.

Na sjednici održanoj 2. novembra odlučeno je da se prva nagrada dodijeli autoru kratke priče Kutija u kojoj je vrijeme stalo (šifra: revStarRSS02T Merlot), te da druga nagrada pripadne autoru kratke priče Džidžarin (šifra: Aquarius).

“Uzimajući u obzir visoku umjetničku vrijednost navedenih književnih tekstova, žiri je ovom prilikom, rukovodeći se načelom odgovornosti, iskoristio pravo da ne dodijeli treću nagradu”, navodi se u saopštenju.

Žiri, koji čine predsjednica Marija Čvorović iz Ministarstva ekonomskog razvoja, Bojana Mučalica (UNDP), spisateljica Tijana Rakočević i sekretarka iz Ministarstva ekonomskog razvoja, Ljiljana Nikočević, imao je težak zadatak da stručno vrednuje i rangira stilski raznolike priče, koje su sa manje ili više uspjeha odgovorile na zadatu temu.

„Kutija u kojoj je vrijeme stalo predstavlja kompoziciono zaokruženu cjelinu u kojoj vještina pripovijedanja, neraskidivo skopčana s bogatom imaginacijom, sugeriše da je riječ o zrelom i nadasve izbrušenom umjetničkom izrazu. Služeći se različitim narativnim postupcima, diskretno gradeći sliku o Crnoj Gori kao egzotičnoj zemlji koju glavni junak ove „priče u priči“ evocira osobenim gradativnim nizom, autor stupa u polje formalnog oneobičavanja i, na samoj epiloškoj granici, veoma efektno poentira“, navodi se u saopštenju.

Snažan emocionalni naboj koji se postiže intimnim, neposrednim tonom i koji sobom nosi rasplet obilježen iznevjerenim očekivanjem – dokaz je da su se u ovom tekstu na jedinstven način prepleli talenat i originalnost.

Džidžarin, priča koja je zavrijedila drugu nagradu, odlikuje se preciznim odabirom upečatljive leksike koja je, ilustrujući lokalni ambijent i, istovremeno, dostižući univerzalnu dimenziju, ostvarila svoj puni potencijal.

„Obilje detalja koji iznimno napetu fabulu čine uvjerljivom – doprinosi slojevitosti književnog tkanja i njegovoj emocionalnoj dubini, podsjećajući na činjenicu da se istinska snaga literature ogleda u njenoj sposobnosti da osvijetli najsloženije aspekte ljudskog iskustva. O voljenoj zemlji se u njoj govori iz perspektive njene etnogeografske autentičnosti, pitko, zavodljivo, bez stereotipnih opisa, ali i sa mnoštvom živih, dojmljivih dijaloga u kojima je autorovo majstorstvo najvidljivije“, objasnili su iz Ministarstva.

Priznanja nagrađenim autorima biće uručena u srijedu.

Priča pod šifrom Soa premašila je konkursom zadati broj karaktera, te nije mogla biti uzeta u razmatranje.

Ministarstvo ekonomskog razvoja, u cilju afirmacije koncepta nacionalnog brendiranja i realizacije aktivnosti predviđene Akcionim planom za ovu godinu, u okviru Strategije razvoja nacionalnog brenda 2022–2026, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP) raspisalo je javni konkurs za najljepšu kratku priču o Crnoj Gori.

Konkurs je bio otvoren od 4. avgusta do 30. septembra i imao je za cilj promociju nacionalnog brenda Crne Gore i isticanje njenih posebnosti. Pravo učešća na književnom konkursu imali su građani stariji od 18 godina, državljani i državljanke Crne Gore.

Dvije najljepše priče sa kratkim biografijama autorā mogu se pročitati na linku https://www.gov.me/clanak/obavjestenje-o-rezultatima-konkursa-za-izbor-najljepse-kratke-price-o-crnoj-gori

