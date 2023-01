Ivanović: Dodatna inflacija naduvala vrijednost platnog prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pogrešna ekonomska politika Vlade dovela je do dodatne inflacije u Crnoj Gori, koja je naduvala “vrijednost” platnog prometa, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Petar Ivanović.

On je to saopštio komentarišući navode premijera Dritana Abazovića da je platni promet u decembru prošle godine iznosio 2,17 milijardi EUR, te da je to najveći iznos mjesečnog platnog prometa otkada se mjeri njegova vrijednost.

“Ako smijenjeni premijer želi da nastavi da se zori sa “rekordima”, sve što treba da uradi je da nastavi da donosi pogrešne odluke. Djela, a ne riječi”, poručio je Ivanović na Twitteru.

