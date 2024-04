Iskoristiti veliki potencijal dodatnim unapređenjem ekonomske saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomska saradnja Crne Gore i Slovenije je značajna, ali postoji ogroman potencijal u oblasti trgovine, turizma i investicija, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i dodao da bi trebalo odlične bilateralne odnose dodatno ojačati još dinamičnijom ekonomskom saradnjom.

Milatović je na poslovnom forumu Crne Gore i Slovenije, koji je otvorio sa slovenačkom predsjednicom Natašom Pirc Musar, istakao važnost poslovne saradnje sa slovenačkim kompanijama, imajući u vidu da su te kompanije među prvima nakon sticanja nezavisnosti investirale u Crnu Goru, posebno u bankarski i sektor osiguranja.

On je podsjetio i da su kompanije iz Slovenije učestvovale u gradnji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata – tunela Sozina, ocijenivši da su na taj način uspostavile visoke standarde i značajno doprinijele razvoju našeg turizma.

Milatović je kazao da su takvi susreti prilika da se uči od najboljih, jer je Slovenija prva zemlja regiona koja je pristupila EU i eurozoni, te država koja je u samom evropskom vrhu kada je u pitanju indeks životnog standarda građana.

U tom smislu, dodao je da je Slovenija najbolji primjer koji treba slijediti predanim radom, jačanjem institucija i ulaganjem u znanje.

Milatović je poručio i da skup, koji je organizovala Privredna komore (PKCG), predstavlja temelj za jačanje međudržavne saradnje i buduću intenzivnu saradnju na ekonomskom planu.

