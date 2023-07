IRF spreman da podrži razvojne projekte u Kolašinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) spreman je da podrži razvojne projekte u Kolašinu.

To je saopšteno na sastanku rukovodstva IRF-a na čelu sa predsjednikom Odbora direktora Velizarom Kaluđerovićem i izvršnom direktoricom Irenom Radović, i predsjednika Opštine Kolašin Vladimira Martinovića.

Rukovodstvo IRF-a boravilo je danas u radnoj posjeti Kolašinu, a razgovarano je o kreditnoj podršci IRF-a namijenjenoj realizaciji infrastrukturnih projekata u toj opštini.

Tema razgovora bile su i tekuće i planirane aktivnosti Opštine Kolašin, kao i modaliteti sa saradnje IRF-om koji bi bio spreman da podrži planirane projekte po najpovoljnijim uslovima kreditiranja.

Kako prenosi Mediabiro, rukovodstvo IRF-a izrazilo je podršku Opštini Kolašin u ostvarivanju razvojnih ciljeva i istaklo spremnost da pruži kreditnu podršku za infrastrukturne projekte koji će doprinijeti daljem napretku te opštine.

Na sastanku je konstatovano da je u cilju optimalne realizacije dostupnih sredstava, od posebnog značaja kontinuirano zajedničko djelovanje sa nadležnim ministarstvima i opštinama, kako bi se usaglasili prioriteti i razmotrile potrebe za dodatnom podrškom u dijelu pripreme projekata, namijenjenih održivom korišćenju prirodnih resursa kao i poboljšanju uslova za razvoj biznisa.

Radović je rukovodstvo Opštine Kolašin upoznala sa dostupnim izvorima finansiranja koji su na raspolaganju IRF-u, po osnovu aranžmana sa međunarodnim finansijskim partnerima, Evropskom Investicionom Bankom, Francuskom razvojnom agencijom i Razvojnom bankom Savjeta Evrope.

Ti izvori su, kako je kazala, namijenjeni za različite vrste projekata, čija će realizacija uticati na bolji i kvalitetniji život građana, kao i na efikasnost i poboljšanje svih oblika javnih usluga na lokalnom nivou.

Radović je naglasila značaj podrške ravnomjernom regionalnom razvoju, kroz razvoj infrastrukture, što predstavlja izuzetno značajan mehanizam koji je jedan od prioriteta kreditnih aktivnosti IRF-a, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i opštinama.

Kako je rekla, koliko je to važno govori i činjenica da je nakon otvaranja dionice autoputa, Kolašin dobio dodatan podstrek za razvoj uslijed povećane mobilnosti i potrebe za unaprjeđenjem lokalnih servisa.

Upravo zbog toga ukazano je na program finansijske podrške IRF-a koji je usmjeren za ulaganje u projekte putne infrastrukture, vodosnabdijevanja, elektroenergetski sistem, kanalizaciju, komunalne usluge, željeznicu.

Program finansijske podrške IRF-a usmjeren je i na javna prevozna sredstva, skladišta od posebnog značaja, infrastrukture priobalja, informatičke tehnologije za unaprjeđenje usluga.

Kreditna sredstva se mogu koristiti i za ulaganja u manje infrastrukturne projekte kojima se valorizuju ekonomski potencijali (biznis zone, zone primarne proizvodnje i slično).

