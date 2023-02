IRF registrovao emisiju akcija po osnovu prava preče kupovine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) registrovao je emisiju akcija po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima.

Broj akcija emitovanih u ovoj emisiji iznosi 83,82 hiljade, nominalne vrijednosti jedan EUR po dionici.

“Nakon registracije emisije akcija po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, ukupan broj akcija IRF-a iznosi 105,68 miliona”, navodi se u obavještenju Montenegroberze.

Nominalna vrijednost po akciji je jedan EUR, odnosno ukupna kapitalna vrijednost društva iznosi 105,68 miliona EUR.

