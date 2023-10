IRF partner Opštine Petnjica na planu unapređenja infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Petnjica ima izuzetne potencijale za razvoj turizma i poljoprivrede, a Investiciono-razvojni fond (IRF) će biti partner na planu unapređenja infrastrukture i ekonomske valorizacije njenih resursa, ocijenjeno je na sastanku menadžmenta fonda i predstavnika lokalne samouprave.

Predsjednik Odbora direktora IRF-a, Velizar Kaluđerović i izvršna direktorica IRF-a Irena Radović, koji su boravili danas u radnoj posjeti Opštini Petnjica, su sa predsjednikom Opštine, Samirom Agovićem, i njegovim saradnicima razgovarali o kreditnoj podršci IRF-a namijenjenoj realizaciji infrastrukturnih projekata u ovoj opštini.

Tema razgovora bile su i tekuće i planirane aktivnosti Opštine Petnjica, kao i modaliteti saradnje IRF-om u vezi izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, te regulacije korita rijeke Popče, prenosi Mediabiro.

Radović je kazala da je IRF u prethodnom periodu obezbijedio dovoljno finansijskih sredstava za kreditiranje opština i privrede od međunarodnih kreditnih institucija, sa posebnim fokusom na ravnomjerniji regionalni razvoj, poboljšanje javnih usluga, unapređenje infrastrukture i finansiranje takozvanih zelenih projekata.

„Pažljivo pratimo potrebe opština, privrede i tržišta i shodno tome unapređujemo postojeće i razvijamo nove kreditne linije. Otvoreni smo prema svim projektima koji su kvalitetni i zdravi i koji doprinose razvoju opština i crnogorske ekonomije”, rekla je Radović.

Ona je posebno ukazala na programe finansijske podrške IRF-a koji su usmjereni na ulaganja u projekte lokalne infrastrukture – vodosnabdijevanje, kao i komunalne usluge.

Agović je kazao da je Opština preduzela brojne aktivnosti i donijela mjere koje su doprinijele kako unapređenju javnih usluga, tako stvaranju uslova za jačanje preduzetništva i privlačenje investicija.

Agović je rekao da je prioritet Opštine u narednom periodu stvaranje, prije svega, infrastrukturnih pretpostavki za dalji razvoj, pa je u tom pravcu ključno riješiti pitanje komunalnog otpada, vodosnabdijevanja i nabavke mehanizacije za komunalno preduzeće u Petnjici, što bi doprinijelo razvoju poljoprivrede, turizma i drugih djelatnosti i sprečavanju odliva stanovništva.

On je ocijenio da su prioritetne investicije lokalne uprave usmjerene na unapređenje postojeće i izgradnju nove infrastrukture, saobraćaja i uređenja javnih površina, te zaštitu životne sredine.

Na sastanku je ocijenjeno da je u narednom periodu potrebno intenzivirati komunikaciju u pogledu povlačenja raspoloživih finansijskih sredstava, posebno u pogledu pripreme projekata usmjerenih na razvoj lokalnih servisa i ekonomsku valorizaciju prirodnih potencijala Opštine Petnjica.

Kao kopokrovitelj, menadžment IRF-a, posjetio je sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnjica 2023 koji se održavaju danas i sjutra. Na otvaranju sajma, Radović je kazala da je ovaj događaj od izuzetnog značaja za bihorski kraj, ali i ravnomjerniji regionalni razvoj, pa ga je IRF sa zadovoljstvom i podržao.

„Posebno je zadovoljstvo što vidim ovoliko izlagača kako iz sjevernih opština, centralnog i južnog dijela, tako i brojne učesnike iz zemalja regiona, što potvrđuje da ovaj sajam raste iz godine u godinu. Opština Petnjica je danas središte najljepše prezentacije crnogorske poljoprivrede – kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda, zdrave hrane, tradicionalne i domaće radinosti, a broj učesnika i posjetilaca potvrđuje da sajam iz godine u godinu raste“, kazala je Radović.

Ona je rekla da je IRF tradicionalno najznačajniji partner privrede, ali i crnogorskih poljoprivrednika, kao i da je crnogorskoj privredi na raspolaganju 25 kreditnih linija, a za razvoj i ulaganja u poljoprivredu obezbijedili su pet kreditnih linija.

Radović je kazala da se posebno vodilo računa o malim poljoprivrednim proizvođačima, pa je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenut projekat 100 za poljoprivredu.

“Ovim projektom smo željeli da dodatno pospješimo poljoprivrednu proizvodnju i da vas pokrenemo da, uz beskamatna kreditna sredstva, ostvarite dodatna ulaganja, ali i da zainteresujemo posebno ranjive grupe, prije svega, žene i mlade na pokretanje ili unapređenje biznisa u oblasti poljoprivrede”, kazala je Radović.

Ona je navela da će IRF u saradnji sa Opštinom, Vladom zajednički raditi na valorizaciji Petnjice i bihorskog kraja, čime će se nastaviti razvoj i dati podsticaj mladima da žive i stvaranju u svojoj opštini.

Otvaranju jesenjeg sajma prisustovao je i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vladimir Đaković, koji je pohvalio ovogodišnji broj izlagača i skrenuo pažnju na važnost saradnje među lokalnim poljoprivrednicima.

“Preporučujem vam da budete usmjereni ka udruživanju u klastere, kako bi standardizovali kvalitet, a ujedno svoje proizvode učinili prepoznatljivim. Koristite što više IPARD fondove i druge fondove dostupne u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”, zaključio je Đaković.

