IRF član Evropske asocijacije dugoročnih investitora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) od danas je član prestižne Evropske asocijacije dugoročnih investitora (ELTI) i to kao prva državna razvojna institucija sa Zapadnog Balkana.

Iz IRF-a je saopšteno da će ceremonija svečanog učlanjenja biti održana u petak u Madridu, tokom španskog predsjedavanja Evropskom unijom (EU), u prisustvu izvršne direktorice IRF-a Irene Radović, predsjednika Asocijacije, čelnika državnih razvojnih banka EU i međunarodnih finansijskih institucija.

„ELTI predstavlja vrijednu platformu, koja pomaže članicama da ostvare svoje strateške ciljeve i doprinesu održivom razvoju evropske i globalne ekonomije. U pitanju je udruženje koje već deset godina okuplja vodeće evropske državne razvojne i izvozne banke i institucije. Osnovano je s ciljem da podrži održiv i dugoročni ekonomski rast, razvoj infrastrukture i stvaranje novih radnih mjesta u zemljama članicama“, navodi se u saopštenju IRF-a.

ELTI okuplja razvojne i izvozne banke država članica EU, sa kombinovanim bilansom od preko 2,7 biliona EUR.

Kroz svoje aktivnosti, ELTI podržava ostvarivanje ciljeva evropske politike, kao što su unapređenje konkurentnosti, ekološka održivost, energetska tranzicija, digitalizacija, socijalna inkluzija i regionalni razvoj.

Asocijacija takođe pruža podršku implementaciji strateških planova i projekata, kao i pristup finansiranju za inovativne ideje i inicijative.

„Članstvo u ELTI otvara vrata za nove mogućnosti, partnerstva i saradnju sa drugim članicama, kao i za pristup finansijskim i stručnim resursima. IRF-u pruža mogućnost da razmijeni znanja, iskustva i najbolje prakse sa drugim evropskim državnim razvojnim institucijama, kao i da zajednički djeluje na projektima od ključnog značaja za Crnu Goru“, naveli su iz IRF-a.

Saradnja i razmjena iskustava sa državnim razvojnim i izvoznim bankama zemalja članica EU je, kako su ocijenili, važan korak u jačanju institucionalnih kapaciteta, koji je već započet pripremama za proces transformacije IRF-a u Razvojnu banku Crne Gore.

„To će omogućiti IRF-u da adekvatno podrži ambiciozne strateške ciljeve razvoja crnogorske privrede“, rekli su iz IRF-a.

Iz IRF-a su naveli da sa ponosom ističu da članstvo u ELTI-u potvrđuje transparentnost, integritet i odgovorno upravljanje IRF-a, te snažno opredjeljenje da budu aktivni učesnici u kreiranju i promovisanju politika koje podstiču dugoročna održiva ulaganja kao pokretača razvoja.

„Kroz saradnju sa ostalim članicama ELTI-a, želimo da doprinesemo stvaranju povoljnog okruženja za održiva i inkluzivna ulaganja, kao i da podržimo razvoj inovativnih projekata koji će imati pozitivan uticaj na crnogorsko društvo i privredu“, zaključuje se u saopštenju.

