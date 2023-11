Irena Radović među 100 najmoćnijih liderki svijeta G100 mreže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Irena Radović, izabrana je za G100 globalnu liderku i predsjedavajuću Grupe Financial Inclusion and Corporate Board Readiness na Svjetskom ženskom ekonomskom forumu (WEF 2023) koji se održava u Londonu.

Ona će u okviru te grupe biti zadužena za globalno povezivanje i umrežavanje aktivnosti G100 u sektoru finansija i korporativnog upravljanja.

“Radović je jedina liderka iz jugoistične Evrope koja će rukovoditi jednom od grupa mreže koja okuplja najmoćnije žene liderke u svijetu iz svih sfera života. Među njima su dobitnice Nobelove nagrade, bivše šefice država, ministarke, poslovne žene, kao i liderke korporacija i lokalnih zajednica”, navodi se u saopštenju IRF-a.

U obrazloženju se navodi da je Radović za tu prestižnu poziciju u okviru G100 mreže preporučilo njeno dosadašnje bogato profesionalno iskustvo u oblasti finansija, ekonomskog razvoja i diplomatije, njene akademske reference, kao i njen višegodišnji posvećeni rad na planu ekonomskog osnaživanja žena.

Osnivačica i predsjednica G100, Harbeen Arora Rai, čestitala je Radović imenovanje i istakla da je eminentna grupa G100 osnažena i ojačana njenim prisustvom i liderstvom.

Radović se zahvalila na prilici da bude dio tako važne globalne platforme.

„Moj angažman je posljednjih godina posvećen finansijskoj inkluziji, održivom razvoju crnogorske ekonomije koji podrazumijeva punu inkluzivnost na pozicijama ekonomskog odlučivanja i korporativnog upravljanja”, kazala je Radović.

Ona je rekla da je raduje što je njena lična i profesionalna misija prepoznata i što će u okviru G100 mreže sa liderkama i liderima iz svih djelova svijeta nastaviti da radi na aktivnostima inkluzivnog i održivog ekonomskog razvoja kroz sferu finansija i korporativnog upravljanja.

Radović je na 100. Svjetskom ženskom ekonomskom forumu govorila na panelu Ekonomska saradnja za otpornost i oporavak: bankarstvo i finansije za održivost, a potom joj je dodijeljena nagrada Žena decenije za doprinos i liderstvo u održivom i inkluzivnom finansiranju i ekonomskom osnaživanju žena.

Svjetski ženski ekonomski forum WEF 2023 u Londonu je okupio preko dvije hiljade učesnika i učesnica uključujući predstavnike Vlade i oba doma parlamenta Velike Britanije, te visoke predstavnike zemalja Komonvelta.

“Cilj G100 mreže je da kroz različite platforme mobiliše pet miliona uspješnih žena i muškaraca do 2025. u cijelom svijetu kroz uspostavljanje mreže liderki u 100 sektora u svim zemljama, njihovim regionima i velikim gradovima. Mreža trenutno povezuje 250 hiljada žena i muškaraca iz 120 zemalja, sa vizijom snažnijeg ekonomskog razvoja, održivosti i zelene i digitalne tranzicije”, navodi se u saopštenju.

G100 aktivno doprinosi kroz različite multilaterarne institucije kao što su UN, EU i vlade širom svijeta, uključujući i liderske grupe poput G7/8, G20.

