Inovativni pristup kulturnom turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) počela je sprovođenje projekta RomansWineDanube, u okviru kojeg su njene predstavnice, uz ostale partnere na projektu, početkom aprila prisustvovale prvom sastanku u Mađarskoj.

Iz NTO-a su objasnili da je riječ o projektu koji je finansiran kroz Interreg Program za Dunavski region 2021-2027, a čiji je opšti cilj podsticanje socio-ekonomskog razvoja u Dunavskoj regiji primjenom koncepta saradnje u razvoju kulturnog turizma.

„Kroz ovaj projekat biće kreirani novi transnacionalni turistički proizvodi i unaprijeđeno upravljanje turističkim destinacijama uz pomoć inovativnih i inkluzivnih rješenja. Projekat je fokusiran na inovativan socijalni i zajednički pristup turizmu, sa posebnom pažnjom na marginalizovane grupe kao što su migranti, žene i mladi”, rekli su iz NTO-a.

Predstavnici vodećeg partnera na projektu, Dunavskog centra za kompetenciju, su tokom prvog dana sastanka predstavili ključne elemente projekta kao što su sertifikovana kulturna ruta Put rimskih careva i dunavski put vina, uspješno upravljanje turizmom, različiti turistički proizvodi, istraživanje i umrežavanje.

Detaljno su razmotreni i ciljevi projekta, koji uključuju valorizaciju sertifikovane evropske kulturne rute, implementaciju inovativnih i participativih modela saradnje, kao i povećanje pristupa tržištu i održivu komercijalizaciju.

Pored predstavljanja projekta, predstavljene su i aktivnosti koje će partneri na projektu zajednički realizovati u trajanju od 30 mjeseci, odnosno do juna 2026. godine.

„NTO je, u okviru ovog projekta, zadužena za oblikovanje specifičnih turističkih itinerera, kreiranje smjernica za razvoj turističkih proizvoda zelenog turizma i pružanje podrške turoperatorima koji su strateški partneri na projektu, za kreiranje transnacionalnih turističkih paketa usmjerenih na zeleni turizam, te za intenzivnu promociju ovih jedinstvenih iskustava”, saopšteno je iz NTO.

Direktor programa i predstavnik Vodećeg partnera Dunavskog centra za kompetenciju iz Srbije, Danko Ćosić, naglasio je značaj projekta RomansWineDanube kao ključnog koraka ka jačanju saradnje među partnerima iz različitih zemalja Dunavske regije.

On je dodao da će ovaj projekat omogućiti integraciju inovativnih pristupa u upravljanju turizmom i stvaranju transnacionalnih turističkih proizvoda, što će doprinijeti održivom razvoju regiona.

Projekat RomansWineDanube predvodi Dunavski centar za kompetenciju iz Srbije, a pored NTO, partneri na projektu su i Naučno-istraživački centar Bistra Ptuj iz Slovenije, Tehnički univerzitet u Košicama iz Slovačke, media k GmbH iz Njemačke, Regionalni istorijski muzej Ruse iz Bugarske, Opština Alba Iulia iz Rumunije.

Partneri su i neprofitno društvo za upravljanje kulturnom baštinom Zsolnay iz Mađarske, HARFA iz Mađarske, Narodni muzej Zaječar iz Srbije, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije iz Hrvatske, Nacionalna turistička organizacija Ukrajine i Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za evropske integracije iz Bosne i Hercegovine.

Pridruženi partneri iz Crne Gore su Turistička organizacija Glavnog grada Podgorica i Montenegro Adventures.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS