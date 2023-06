INORP će doprinijeti jačanju ekonomskih veza Crne Gore i Srbije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Institut za održivi razvoj i prosperitet (INORP), koji je otvoren u Beogradu, trebalo bi da doprinese jačanju ekonomskih i svih drugih veza Crne Gore i Srbije, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je rekao da je uvjeren da će INORP, u odnosu na definisane programske ciljeve, a naročito imajući u vidu ozbiljne ljude osnivače, članove i prijatelje Instituta, doprinijeti razvoju, ne samo države Srbije, već i regiona, a samim tim i jačanju ekonomskih i svih drugih veza Crne Gore i Srbije.

“U odnosu na ideje, oko kojih smo se udružili, a to su podsticanje društvenog i privrednog razvoja, kreiranje atraktivne investicione klime, naročito sa aspekta novih tehnologija i inovacija, snaženje ekonomskog zajedništva država regiona na odgovoran i održiv način, Institut bi trebalo da pruži puni doprinos i našem zajedničkom cilju, a to je punopravno članstvo država Zapadnog Balkana u EU”, kazao je Damjanović na ceremoniji otvaranja INORP-a održanoj u petak u Beogradu.

Damjanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, imenovan za počasnog predsjednika Upravnog odbora INORP-a.

On je naglasio da će, sa zadovoljstvom, svoje dosadašnje profesionalno iskustvo i ekonomske kompetencije staviti na raspolaganje novoosnovanom Institutu i pružiti nesebičan doprinos njegovom budućem radu.

Institut je formirala grupa eminentnih stručnjaka i istomišljenika, ujedinjenih u ideji stvaranja održivog, prosperitetnog, stabilnog i evropskog ambijenta Srbije i regiona Zapadnog Balkana.

Tokom ceremonije otvaranja, Damjanović se sastao sa Davidom Vujićem, predsjednikom Savjeta Instituta, jednim od kreatora programa Apolo koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a svoj građanski i naučni potencijal je stavio i u službu naučnog i tehnološkog razvoja Srbije i regiona.

Damjanović je Vujiću uputio zvaničan poziv da posjeti Crnu Goru i da podršku programu lansiranja prvog crnogorskog satelita, koji, uz podršku Vlade, realizuje grupa mladih, ozbiljnih i odlučnih naučnika i stručnjaka iz Crne Gore.

