Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je u prva dva mjeseca ove godine, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren budžetski deficit u iznosu od 18,5 miliona EUR, odnosno 0,3 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 1,4 odsto na 991,58 poena, a MONEX blago na 14.807 bodova.

Promet je iznosio 388,63 hiljade EUR i bio je 6,4 puta veći od prošlosedmičnog.

Podaci Ministarstva finansija pokazali su da je u februaru ostvaren deficit potrošnje od 34,3 miliona EUR, odnosno 0,5 odsto BDP-a.

U najnovijem izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta, navodi se da su prihodi budžeta za prva dva mjeseca iznosili 333,9 miliona EUR ili 4,7 odsto procijenjenog BDP-a.

„U odnosu na planirane, ostvareni prihodi veći su 27 miliona ili 8,8 odsto i 23,9 miliona ili 7,7 odstou odnosu na prva dva mjeseca prošle godine“, precizira se u izvještaju.

Ekonomski analitičar, Mirza Mulešković, kazao je Pobjedi da se na početku ove godine, kao i u posljednje dvije, tri, uočava da se ostvarena realizacija budžeta značajno razlikuje od projektovane, odnosno planirane.

“To jasno govori da nije dobro planiran budžet na početku i moram priznati da sam očekivao da ćemo ove godine imati bolje programiranje, jer nemamo većih eksternih šokova”, kazao je Mulešković.

Akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) rasla je 9,4 odsto na 1,4 EUR, a Crnogorskog Telekoma blago na 1,81 EUR.

Dionice Luke Bar ostale su na prošlosedmičnih 33 centa. Dušan Masončić izabran je za predsjednika Odbora direktora Luke Bar na današnjoj konstitutivnoj sjednici tog tijela, a za zamjenika predsjednika Nikola Vojvodić.

U novom sazivu Odbora direktora najveće barske kompanije su i Milan Polović, Sava Ašanin i Milutin Lakićević.

Kako je saopšteno iz Luke Bar, po preuzimanju dužnosti, Odbor direktora se upoznao sa tekućim poslovanjem, rezultatima iz prethodne godine kao i sa projekcijom razvoja kompanije u budućem periodu.

Akcije Instituta “Simo Milošević” pale su devet odsto na 18,2 EUR.

Prema podacima Ministarstva finansija, u prvom kvartalu za realizaciju kapitalnog budžeta potrošeno je 25 miliona EUR, ili deset odsto od ukupno planiranog iznosa, od čega je 4,2 miliona EUR plaćeno iz kreditnih sredstava, a dva miliona iz EU donacija.

“Dinamika izvršenja u odnosu na prethodnu godinu (10,7 miliona EUR ili pet odsto) je gotovo duplo bolja, dok je ukupna potrošnja povećana dva i po puta”, navodi se u dokumentu Ministarstva.

Iz Ministarstva su podsjetili da su Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu za kapitalni budžet planirana sredstva u ukupnom iznosu od 240,01 milion EUR za realizaciju 332 projekta odnosno aktivnosti ukupne procijenjene vrijednosti 2,8 milijardi EUR.

“U okviru kapitalnog budžeta Uprave za kapitalne projekte za sprovođenje 254 projekta (aktivnosti) opredijeljeno je 85 miliona EUR, što je 35 odsto od ukupnog kapitalnog budžeta za ovu godinu”, navodi se u dokumentu.

Dionice Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Vektra Boka i Jugopetrola zadržale su se na prošlosedmičnih četiri centa odnosno 12,3 EUR.

Sedmicu je obilježio podatak da je Poreska uprava (PU) u prvom kvartalu naplatila 444,44 miliona EUR bruto prihoda, što je 87 miliona EUR ili 24,5 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz PU je saopšteno da je plan naplate prihoda za prvi kvartal premašen 58 miliona EUR ili 15 odsto.

“Rast naplate zabilježen je kod svih kategorija. Po osnovu poreza na dobit preduzeća naplaćeno je 45,6 miliona EUR više u odnosu na isti period prošle godine, rast je ostvaren i u odnosu na plan za ovu godinu za 31,5 odsto”, navodi se u saopštenju.

Ukupan promet na Montenegroberzi u martu je iznosio 173,75 hiljada EUR i bio je oko 65 odsto niži u odnosu na februar.

„U poređenju sa martom prošle godine, promet je niži oko 79 odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 8,27 hiljada EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U martu je trgovano 21 dan, a zaključeno je 128 transakcija.

Ukupan promet u martu na prime tržištu iznosio je 51,89 hiljada EUR, a sklopljene su 24 transakcije.

Montenegroberza je obavila redovnu reviziju svojih indeksa, MNSE10 i MONEX, nakon koje se u njihovom sastavu, između ostalih, više ne nalaze neke od državnih kompanija.

Nakon izvršene revizije, u sastav indeksa MNSE10 uvrštene su kompanije Veleprodaja Nikšić i Lovćen banka, a više se ne nalaze akcije Plantaža i Marine Bar.

U sastav indeksa MONEX je, nakon izvršene revizije, uvršteno pet novih kompanija i to Lovćen osiguranje, Lutrija Crne Gore, Mehanizacija i programat, Profit App International i Veleprodaja Nikšić.

U tom indeksu se više ne nalaze akcije Centralno klirinško depozitarnog društva, Primorje Hotels & Restaurants, Barske plovidbe, kao i preduzeća Vatrostalna, Željeznička infrastruktura i Željeznički prevoz.

