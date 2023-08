Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je žičara Kotor – Lovćen počela svoju komercijalnu vožnju.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 neznatno je ojačao na 1.019,15 poena, a MONEX na 14.996,52 boda.

Promet je iznosio 126,23 hiljade EUR i bio je skoro 1,6 puta veći od prošlosedmičnog.

Žičaru Kotor – Lovćen realizuje konzorcijum Novi Volvox – Leitner na osnovu koncesionog ugovora koji je potpisan u decembru 2021. godine. Žičara je izgrađena za nešto više od godinu od kada je postavljen kamen temeljac u julu prošle godine.

Trasa žičare polazi od Duba, koji se nalazi na teritoriji Opštine Kotor i vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen, na 1,35 hiljada metara nadmorske visine. Projektovani kapacitet je 48 gondola na nivou od 1,2 hiljade putnika po satu, dok je vrijeme putovanja od stanice Dub do stanice Kuk nepunih 11 minuta.

Vožnja žičarom u jednom smjeru za odrasle košta 13 EUR, dok je cijena povratne ulaznice 23 EUR. Cijene dječijih karata su značajno niže, pa vožnja žičarom u jednom smjeru košta sedam EUR, odnosno 12 EUR za oba smjera.

Akcije Robne kuće Nikšićanka rasle su 17,6 odsto na jedan EUR, dok su dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) jačale 3,8 odsto na 1,1 EUR.

Operatori prenosnih sistema Crne Gore (CGES) i Bosne i Hercegovine (NOS-Sarajevo) potpisali su ove sedmice u Sarajevu Memorandum o razumijevanju, u cilju rekonstrukcije postojeće interkonekcije DV 220 kV hidroelektrane Perućica – Trebinje, kao i izgradnje nove 400 kV interkonekcije.

Sporazum je potpisan u skladu sa evropskom regulativom koja ohrabruje povećanje prekograničnih kapaciteta, te zakonskim obavezama koje uključuju upravljanje sistemom u okviru ENTSO-e mreže.

Potpise na Memorandum stavili su generalni direktori kompanija Ivan Asanović, i Nemanja Pandurević, a potpisivanju su prisustvovali i predsjednik Odbora direktora CGES-a, Aleksandar Mijušković, kao i članovi uprave NOS-a BiH, Ana Marić i Muhamed Mujakić.

Akcija Elektroprivrede (EPCG) zadržala se na prošlosedmičnih 5,3 EUR. Odbor direktora EPCG odobrio je pozajmicu od 600 hiljada EUR Fondu za zdravstveno osiguranje (FZO) koja će, u okviru vanrednih transfera, biti uplaćena Institutu „Simo Milošević“.

Izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin kazao je za Radio Televiziju Herceg Novi (RTHN) da je inicijativu pokrenuo predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, nakon čega je upućen zvaničan dopis i iz Instituta Igalo.

Kako je dodao, predlog je proslijeđen Odboru direktora EPCG koji je dao saglasnost na pozajmicu.

“To bi bila pozajmica za kratkoročno i srednjeročno rješavanje problema u Institutu Igalo sa kratkim rokom otplate. EPCG, kao društveno odgovorna kompanija, trenutno je u poziciji i kao državna kompanija da pomogne državi u rješavanju tog problema”, rekao je Rovčanin.

Radnici Instituta „Simo Milošević“ u Igalu su u petak primili jednu od tri zaostale plate.

Kako nezvanično saznaje RTHN majska zarada isplaćena je iz sopstvenih sredstava Instituta.

Pale su ove sedmice akcije Crnogorskog Telekoma 1,1 odsto na 1,75 EUR, a Jugopetrola blago na 12,4 EUR.

Akcije Luke Bar i Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera zadržale su se na prošlosedmičnih 50,1 cent odnosno četiri EUR.

Sedmicu je obilježila i vijest da je Crna Gora, za prvih 100 dana upravljanja trajektnom linijom Kamenari – Lepetani, prihodovala preko tri miliona EUR, od čega je oko dva miliona čisti profit.

Premijer Dritan Abazović kazao je da prihodi trajekta zaključno sa 15. avgustom iznose 3,22 miliona EUR.

Abazović je na Twitteru naveo da su rashodi za prethodna tri i po mjeseca, od kada je počela naplata, iznosili oko 900 hiljada EUR, a odnose se pretežno na gorivo, zarade zaposlenih, amortizaciju, zakupe, adaptaciju obale.

