Indeksi u zelenom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na njujorškim berzama su trgovanje u petak zaključili u zelenom.

Podaci su pokazali da je popularna mjera inflacije američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), indeks cijena izdataka za ličnu potrošnju, prošlog mjeseca porastao tri odsto u poređenju s istim periodom prošle godine, prenosi SEEbiz.

Dow Jones indeks završio je trgovanje na 35.459,29 bodova, što je pola odsto više nego u četvrtak.

Indeks 500 najvećih američkih kompanija S&P 500 formirao se na vrijednosti 4582,23 boda, što je 0,99 odsto više nego na početku.

Tehnološki indeks Nasdaq ojačao je 0,19 odsto i zaključio trgovanje na 14.316,66 bodova.

Cijene nafte porasle su na zatvaranju trgovanja u Njujorku. West Texas Intermediate nafta za isporuku u avgustu ustalila se na 80,49 USD po barelu, što je 0,4 USD više nego u četvrtak. Barel sjevernomorske nafte Brent poskupio je 0,56 USD na 84,8 USD.

Međutim, cijena zlata je porasla 12,6 USD odnosno 0,63 odsto na 1997,8 USD za uncu od 31,1 gram.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS