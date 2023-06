Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad oba indeksa i rast prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore u prvom kvartalu porastao 6,1 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 1,9 odsto na 1.025,38 bodova, a MONEX jedan odsto na 14.934,85 poena.

Promet je iznosio 774,39 hiljada EUR i bio je 8,6 puta veći od prošlosedmičnog.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima Monstata, u prvom kvartalu iznosio je 1,22 milijarde EUR, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 1,03 milijarde EUR.

Pale su akcije Elektroprivrede (EPCG), 9,4 odsto na 4,71 EUR. Iz te kompanije je saopšteno da je prosječan majski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 27,11 EUR.

“Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 18,77 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Tivtu gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 31,81 EUR”, rekli su iz EPCG.

Pad su zabilježile i dionice Jugopetrola, 2,5 odsto na 11,99 EUR, kao i Plantaža 8,2 odsto na 27 centi.

Ove sedmice je saopšteno iz Ministarstva finansija da su državni zapisi u iznosu od 39 miliona EUR u cjelosti otplaćeni, što govori da je Ministarstvo finansija ostvarilo, kako je saopšteno, jedan od svojih primarnih ciljeva, a to je uredno izmirivanje svih obaveza, uz punu stabilnost javnih finansija.

“Vlada je krajem novembra i početkom decembra prošle godine emitovala šestomjesečne državne zapise u iznosu od 39 miliona EUR, koji su dospjeli na naplatu krajem maja i početkom juna, a koji su blagovremeno i u potpunosti isplaćeni, uz likvidnost budžeta na visokom nivou, kao i uredno i cjelovito izmirenje svih drugih obaveza”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo finansija je, kako se dodaje, oprezno planirajući, početkom godine, imalo namjeru da pomenute državne zapise, u iznosu od 39 miliona EUR, refinansira za još dodatnih šest mjeseci, međutim, zahvaljujući ukupno dobrim rezultatima resora, kao i naplati prihoda koja je kontinuirano iznad plana, pomenuti zapisi su otplaćeni u cjelosti o roku dospijeća.

Rasle su akcije Marine Bar 14,2 odsto na 2,5 EUR, Crnogorskog Telekoma 5,9 odsto na 1,8 EUR, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) blago na 1,07 EUR, Luke Kotor neznatno na 7,35 EUR, kao i Lovćen banke na 550 EUR.

Jačale su i dionice Port of Adria 4,9 odsto na 25 centi.

Ministarstvo finansija je, nakon studiozne i podrobne analize i konsultacija sa partnerskim bankama, odlučilo da iskoristi ugovorenu mogućnost i predloži Vladi prekid hedžing aranžmana, zaključen 2021. godine.

Aranžman je, kako su rekli iz Ministarstva finansija, bio zaključen sa međunarodnim bankama Goldman Sachs International, Merril Lynch International, Societe Generale i Deutsche bank.

Zahvaljujući, u prvom redu jačanju američkog dolara, Crna Gora je u periodu hedžinga bila u zoni takozvanog pozitivnog mark to market-a, odnosno tržišni uslovi su išli u korist Crne Gore.

“Prekid aranžmana realizovan je pravovremeno, imajući u vidu da je posljednja dospjela rata, pokrivena ovim hedžingom, izmirena u januaru i da eventualni prekid prije ovog roka, ne bi bio u skladu sa inicijalnom svrhom pomenutog aranžmana koja se ogleda u zaštiti od valutnog rizika”, navodi se u saopštenju.

Akcije Poslovno logističkog centra Morača i Zetatransa zadržale su se na prošlosedmičnih četiri EUR, odnosno jedan EUR.

Vršilac dužnosti direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Ranko Aligrudić potvrdio je da će od 20. juna početi isplata penzija sa povećanjem od 8,51 odsto.

“Obračun je završen, danas se još obavljaju provjere i kontrole, koliko je sjutra idu pare ka bankama i Pošti. Za 124 hiljade korisnika Fonda PIO biće uvećana isplata za 8,51 odsto”, rekao je Aligrudić u Bojama jutra na TV Vijesti.

On je naveo da će za tu isplatu biti potrebno 47 miliona EUR.

