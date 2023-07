Indeksi porasli na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, najviše u finansijskom i tehnološkom sektoru, jer se ulagači nadaju boljim kvartalnim poslovnim rezultatima banaka i kompanija nego što analitičari procjenjuju.

Dow Jones je ojačao 0,22 odsto na 34.585 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,39 odsto na 4.522 boda, a Nasdaq indeks 0,93 odsto na 14.244 boda, prenosi SEEbiz.

Najviše je porastao S&P 500 indeks bankarskog sektora, oporavivši se od pada u petak, kada se našao pod pritiskom slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata nekoliko banaka.

Ulagači se nadaju da će poslovni izvještaji banaka koje će ove sedmice objaviti rezultate biti bolji.

Nakon slabog početka sezone objave izvještaja, ove sedmice će, između ostalog, rezultate objaviti Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Tesla i Netflix.

Analitičari procjenjuju da će zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u drugom tromjesečju biti oko osam odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Početkom mjeseca očekivao se pad dobiti od 5,7 odsto.

Podršku berzanskim indeksima pružio je i rast cijena dionica nekoliko tehnoloških divova, kao što su Tesla i Apple.

Podršku tržištu pruža i uvjerenje ulagača da će zbog popuštanja inflatornih pritisaka američka centralna banka uskoro završiti ciklus povećanja kamatnih stopa, koji traje već više od godinu.

Očekuje se da će Fed ovoga mjeseca još jednom povećati kamate 0,25 procentnih bodova i da će to biti posljednje povećanje u ovom ciklusu.

Na evropskim berzama cijene dionica su pale jer je ulagače razočarao slabiji nego što se očekivalo rast kineske ekonomije u drugom tromjesečju.

Londonski FTSE indeks oslabio je 0,38 odsto na 7.406 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,23 odsto na 16.068 bodova, a pariski CAC 1,12 odsto na 7.291 bod.

