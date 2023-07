Indeksi porasli

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica porasle, treći dan zaredom, jer inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) popuštaju, pa ulagači vjeruju da se ciklus povećanja kamatnih stopa bliži kraju.

Dow Jones ojačao je 0,25 odsto, na 34.347 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,74 odsto, na 4.472 poena, a Nasdaq indeks 1,15 odsto, na 13.918 bodova.

Rast indeksa zahvaljuje se podacima koji pokazuju da inflacija u SAD-u i dalje popušta, prenosi Hina.

Potrošačke cijene u junu su porasle 0,2 odsto u odnosu na prethodni mjesec, dok su na godišnjem nivou porasle tri odsto, najmanje od početka 2021. godine. Mjesec prije inflacija je iznosila četiri odsto.

Temeljna stopa inflacije, iz koje su izuzete cijene hrane i energije, skliznula je u junu s 5,3 na 4,8 odsto.

Sve su to bolji podaci nego što su analitičari očekivali, pa su učvrstili uvjerenje ulagača da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) uskoro završiti ciklus povećanja kamatnih stopa, koji traje već više od godinu.

Ovih dana je nekoliko zvaničnika Feda poručilo da će trebati dodatno povećati kamate kako bi se suzbila inflacija, ali i da se bliži kraj ciklusu podizanja kamata.

Na sjednici u junu čelnici Feda ostavili su kamate nepromijenjene dok se ne vidi kako će dosadašnje zaoštravanje monetarne politike uticati na privredu i inflaciju.

Analitičari smatraju da će Fed na sjednici ovog mjeseca dodatno povećati kamate 0,25 postotnih bodova. Možda će to biti posljednje povećanje u ovom ciklusu.

„Tržište osjeća da je Fed sve bliži posljednjem povećanju i završetku ciklusa zaoštravanja monetarne politike”, kazala je strateginja u firmi LPL Financial, Quincy Krosby.

I na evropskim berzama su cijene dionica porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,83 odsto, na 7.416 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,47 odsto, na 16.023 boda, a pariski CAC 1,57 odsto, na 7.333 boda.

