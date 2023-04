Indeksi porasli

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi skočili više od jedan odsto, jer su novi podaci o popuštanju inflacionih pritisaka u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) podržali nade ulagača da će centralna banka uskoro završiti ciklus povećanja kamatnih stopa.

Dow Jones ojačao je 1,14 odsto na 34.029 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,33 odsto na 4.146 poena, a Nasdaq indeks 1,99 odsto na 12.166 bodova.

Snažan rast indeksa zahvaljuje se novim naznakama popuštanja inflacionih pritisaka, prenosi Hrportfolio.

Nakon što su dan ranije podaci pokazali da su potrošačke cijene u martu porasle manje nego što se očekivalo, u četvrtak je objavljeno da su proizvođačke cijene u istom mjesecu pale 0,5 odsto na mjesečnom nivou, dok su analitičari očekivali stagnaciju tih cijena.

Ti podaci pokazuju da zaoštravanje monetarne politike američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), daje rezultate, da inflacija popušta i da se tržište rada, a time i pritisak na rast potrošnje i plata, “hladi”.

„I dalje sve zavisi od inflacije i Fed-a. Nakon podataka o potrošačkim cijenama, podaci o proizvođačkim cijenama takođe pokazuju da inflacija popušta, što bi moglo da znači brzi završetak Fed-ovog zaoštravanja monetarne politike”, rekao je analitičar u JPMorgan Private Bank, David Carter.

Doduše, većina analitičara i dalje smatra da će Fed na sjednici u maju povećati ključne kamate za dodatnih 0,25 procentnih poena, no sve je više onih koji smatraju da će Fed na toj sjednici ostaviti kamate nepromijenjene u rasponu od 4,75 do pet odsto i tako završiti ciklus povećanja cijene novca.

Narednih dana u fokusu ulagača biće kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka. Danas će izvještaje objaviti tri velike banke – Citigroup, JPMorgan Chase i Wells Fargo, što bi moglo da pruži jasniju sliku o situaciji u sektoru, nakon kolapsa nekoliko regionalnih banaka u martu.

Prema posljednjim procjenama analitičara u anketi Reutersa, zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa biće u prvom tromjesečju 5,2 odsto manje nego u istom prošlogodišnjem kvartalu, dok su na početku tromjesečja analitičari očekivali rast zarada 1,4 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,24 odsto na 7.843 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,16 odsto na 15.729 poena, a pariski CAC 1,13 odsto na 7.480 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS