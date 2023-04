Indeksi pali nakon slabih ekonomskih pokazatelja

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica pale, jer su slabi makroekonomski podaci podržali strahovanja da će agresivno povećanja kamata američke centralne banke izazvati pad ekonomije.

Dow Jones oslabio je 0,59 odsto na 33.403 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,58 odsto na 4.100 poena, a Nasdaq indeks 0,52 odsto na 12.126 bodova, prenosi Hina.

U sedam od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su pale, a najviše u industrijskom, 2,25 odsto i energetskom 1,7 odsto.

To je posljedica novih podataka koji pokazuju da se rast američke privrede usporava.

Izvještaj prema kojemu su fabričke narudžbe pale drugi mjesec zaredom potvrdio je dan ranije objavljene podatke o slabljenju proizvodne aktivnosti.

Uz to, ponuda novih radnih mjesta pala je u februaru na najniži nivo u gotovo dvije godine, što pokazuje da se tržište rada “hladi”.

„Broj ponuđenih radnih mjesta je pao, što pokazuje da se zapošljavanje usporava, a to je loše za ekonomiju. To je podržalo strahovanja od recesije”, rekao je direktor u firmi IndexIQ, Sal Bruno.

Pod pritiskom se našao i bankarski sektor, nakon što je izvršni direktor JP Morgana, Jaime Dimon, u pismu dioničarima upozorio da se kriza američkih banaka nastavlja i da će se uticaj toga osjećati godinama.

Cijene dionica Bank of America i Wells Farga pale su više od dva odsto, dok je S&P 500 indeks bankarskog sektora skliznuo 1,9 odsto.

Podršku tržištu pruža nada ulagača da će zbog slabljenja inflacionih pritisaka i usporavanja rasta ekonomije, američka centralna banka zastati sa ciklusom povećanja kamata.

Na tržištu novca procjenjuje se da postoji gotovo 60 odsto izgleda da američka centralna banka u maju neće dodatno povećati kamate, dok su izgledi za povećanje kamata za 0,25 procentnih poena pali na samo 40 odsto.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,5 odsto na 7.634 boda, a pariski CAC neznatno na 7.344 poena. Frankfurtski DAX ojačao je 0,14 odsto na 15.603 boda.

