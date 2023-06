Indeksi pali nakon najava Fed-a

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na njujorškoj berzi trgovanje u srijedu završili su sa padom vrijednosti.

Predsjednik američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), Jerome Powell, rekao je na sjednici Kongresa da ove godine očekuje dodatna povećanja kamatnih stopa, upozorivši da je inflacija i dalje previsoka, prenosi SEEbiz.

Dow Jones indeks završio je trgovanje na 33.951,52 boda, što je 0,3 odsto manje nego u utorak.

Indeks 500 najvećih američkih kompanija S&P 500 formirao se na vrijednosti 4365,69 poena, što je 0,52 odsto manje.

Tehnološki indeks Nasdaq izgubio je 1,21 odsto i zaključio trgovanje na 13.502,2 bodova.

