Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi pali drugi dan zaredom jer se ulagači plaše novih problema u regionalnim bankama dok čekaju odluku američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) o daljem povećanju kamatnih stopa.

Dow Jones oslabio je 1,08 odsto, na 33.684 boda, dok je S&P 500 skliznuo 1,16 odsto, na 4.119 poena, a Nasdaq indeks 1,08 odsto, na 12.080 bodova, prenosi Hina.

Najviše su pale cijene dionica regionalnih banaka. KBW indeks tog sektora potonuo je 5,5 odsto, zaronivši na najniže nivoe od novembra 2020. godine.

Ulagači su zabrinuti za regionalne banke, premda je First Republic, banka koja je posljednjih sedmica bila pod najvećim pritiskom, spašena nakon što je njenu imovinu u ponedjeljak kupio JPMorgan.

Regionalne banke su pod pritiskom od marta, kada su dvije propale, a ulagači se plaše novih problema, s obzirom na to da Fed zbog visoke inflacije podiže kamatne stope.

„Ulagači se plaše da kriza u regionalnim bankama nije završena i da bi dalji rast kamata mogao izazvati nove probleme. Sve više se govori i o problemima s komercijalnim nekretninama”, kazala je strateginja u firmi LPL Financial, Quincy Krosby.

Ulagači su oprezni i zbog toga što se očekuje da će čelnici Feda danas povećati kamate daljih 0,25 postotnih bodova, u raspon od pet do 5,25 odsto.

Smjer tržišta narednih dana u velikoj će mjeri zavisiti od poruka čelnika centralne banke o daljoj sudbini kamata i situaciji u privredi.

Podršku tržištu, pak, posljednjih dana pružaju bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati. Većina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa izvijestila je o većoj dobiti u prvom tromjesečju nego što su analitičari očekivali.

Stoga se sada u anketi Reutersa procjenjuje da su zarade kompanija u prvom tromjesečju bile manje 1,4 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok se na početku sezone objava rezultata očekivao pad dobiti od oko pet odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE skliznuo je 1,24 odsto, na 7.773 boda, dok je frankfurtski DAX pao 1,23 odsto, na 15.726 poena, a pariski CAC 1,45 odsto, na 7.383 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS