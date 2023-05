Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi pali četvrti dan zaredom, što je najviše posljedica novog pritiska na nekoliko regionalnih banaka.

Dow Jones oslabio je 0,86 odsto, na 33.127 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,72 odsto, na 4.061 poen, a Nasdaq indeks 0,49 odsto, na 11.966 bodova, prenosi Hina.

Najviše je pala, više od 50 odsto, cijena dionice PacWest Bancorpa, nakon vijesti da poslovodstvo razmatra strateške opcije, uključujući i prodaju, s obzirom na pogoršanu finansijsku situaciju.

Oštro je pala, gotovo 40 odsto, i cijena dionice Western Alliance Bancorpa, premda je ta banka opovrgnula vijest da traži potencijalnog kupca.

To je poljuljalo cijeli sektor, koji je ionako pod pritiskom još od marta kada su propale dvije regionalne banke, pa je KBW indeks regionalnih banaka pao 3,5 odsto.

„Regionalne banke i zaoštravanje kreditnih uslova pritiskaju tržište. Ulagači nastoje dokučiti gdje smo po pitanju kreditnog ciklusa i standarda kreditiranja te kada bi moglo doći do recesije”, kazao je direktor u firmi TIFF Investment Management, Zhe Shen.

Osim zbog regionalnih banaka, ulagači su oprezni jer je u srijedu američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) ponovo, već 10. sjednicu zaredom, povećala ključne kamate, daljih 0,25 postotnih bodova, u raspon od pet do 5,25 odsto.

Donedavno su se ulagači nadali da će to biti posljednje povećanje cijene novca u ovom ciklusu i da će već krajem godine Fed početi smanjivati kamate.

Međutim, u sijedu je predsjednik Feda Jerome Powell poručio da je moguće i dalje povećanje kamata, ako to bude potrebno, da se inflacija neće spustiti tako brzo i da banka neće tako skoro početi smanjivati kamate.

I na evropskim berzama su cijene dionica pale, nakon što je Evropska centralna banka (ECB) povećala ključne kamate 0,25 postotnih bodova.

Londonski FTSE indeks oslabio je 1,1 odsto, na 7.702 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,51 odsto, na 15.734 poena, a pariski CAC 0,85 odsto, na 7.340 bodova.

