Imenovan novi Odbor direktora Aerodroma Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je za članove Odbora direktora Aerodroma Crne Gore (ACG) imenovala Eldina Dobardžića, Kemala Purišića, Slavka Vukčevića i Nebojšu Đokovića.

Vlada je tu odluku donijela na telefonskoj sjednici koja je održana danas, a prethodno je razriješila raniji Odbor direktora u kojem je pored Dobardžića, Purišića, Vukčevića i Đokovića, bio i Momčilo Martinović.

Martinović nije imenovan u novi Odbor.

Novi članovi Odbora imenovani su na predlog ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića, na period od godinu.

„Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, već se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema rješenja“, navodi se u saopštenju Vlade.

