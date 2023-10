IEA snizila prognozu rasta potražnje za naftom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna agencija za energiju (IEA) snizila je u četvrtak procjenu rasta potražnje za naftom u narednoj godini, ističući pogoršane prilike u svjetskoj ekonomiji i ubrzani prelaz na električna vozila.

Potražnja za naftom porašće iduće godine 880 hiljada barela dnevno, izračunala je IEA-a u najnovijem mjesečnom izvještaju, prenosi SEEbiz.

Do sada se očekivalo da će porasti milion barela dnevno.

Podigli su blago prognozu rasta u ovoj godini, s 2,2 miliona na 2,3 miliona dnevno, ukazujući na kontinuirano snažnu potražnju u Brazilu, Indiji i Kini, na koju otpada čak 77 posto procijenjenog povećanja.

Početkom oktobra cijene nafte su snažno pale zbog sve slabijih makroekonomskih pokazatelja i znaka urušavanja potražnje u Sjedinjneim Američkim Državama (SAD) gdje je potrošnja benzina u septembru potonula na najniži nivo u 20 godina.

Još oštriji pad bilježile su ekonomije u nastajanju, zbog kursa dolara i ukidanja subvencija za gorivo, dok u Kini, Indiji i Brazilu potražnja i dalje snažno raste.

Ponuda bi se mogla poboljšati na početku iduće godine ako Organizacija zemalja-izvoznica nafte i njeni saveznici normalizuju proizvodnju, tvrde iz IEA.

OPEC+ smanjuje proizvodnju od prošle godine kako bi podstakao cijene, a ovog ljeta odlučili su da produže politiku smanjenog snabdijevanja do kraja iduće godine. Saudijska Arabija i Rusija odvojeno su objavile da će smanjiti isporuke za dodatna 1,3 miliona dnevno do kraja godine.

Ako vodeći proizvođači u januaru normaliziraju snabdijevanje, manjak bi mogao preći u višak, što bi pomoglo u obnavljanju zaliha, rekli su iz IEA.

Rusija je najavila da će do kraja godine smanjivati izvoz, ali procjene pokazuju da je u septembru povećala isporuke sirove nafte i naftnih proizvoda za 460 hiljada barela dnevno na 7,6 miliona barela dnevno. Izvoz nafte porastao je 250 hiljada barela dnevno.

Prošle godine je IEA prognozirala da će ruski izvoz kolabrirati zbog oštrih zapadnih sankcija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS