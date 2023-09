ICT firme da se prijave za projekat ekomora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) pozvala je sva zainteresovana preduzeća iz ICT sektora da se do 3. oktobra prijave na javni poziv za realizaciju projektnog zadatka digitalne transformacije Komore – ekomora.

PKCG je pozvala preduzeća iz ICT sektora, sa dokazanom finansijskom sposobnošću i iskustvom iz predmetne oblasti, da dostave ponude, u cilju uspostavljanja internet portala i sistema upravljanja dokumentima i poslovnim procesima za potrebe unaprjeđenja poslovanja preduzeća u Crnoj Gori.

Projekat eKomora inicirala je poslovna zajednica Crne Gore radi olakšavanja svakodnevnog poslovanja, te smanjenja postojećih biznis barijera.

Digitalna transformacija poslovanja Komore, pored unaprjeđenja efikasnosti i efektivnosti rada same institucije, kako kroz interne procese, tako i kroz uštede različitih vidova resursa, treba da osigura i snažan multiplikativni efekat na poslovanje preduzeća, unapređujući nivo digitalne pismenosti učesnika u privredi.

Realizacija projekta obuhvata projektne aktivnosti i to nabavku hardvera, implementaciju softverskih aplikacija, usluge kolokacije i povezani servisi i održavanje i obuke.

Rok za realizaciju projekta je 36 mjeseci od datuma zaključenja ugovora o pružanju usluga, dok garantni rok takođe obuhvata period od 36 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Javni poziv sa svim detaljnijim informacijama objavljen je na sajtu PKCG.

