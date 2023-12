Hadžić: Povećanje minimalnih penzija prvi korak programa Evropa Sad 2

Podgorica, (MNA-BUSINESS) – Povećanje minimalnih penzija prvi je korak programa Evropa Sad 2, rekao je poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Seid Hadžić.

On je kazao da sve političke igre koje se čuju ovih dana razumije i pospješuje da se debatira.

„Ali razgovarajmo činjenicama, netačne navode i širenje neke galame demantovaćemo djelima jer mi nijesmo preuzeli vlast radi vlasti, već da bi pomogli da građani dostignu standard života dostojan čovjeka u Evropskoj uniji“, rekao je Hadžić.

On je kazao da se lijepe stvari dešavaju ovih dana u državi.

„Crna Gora svakim danom je bliža Evropi na svim poljima. Promjene su nastavljene, ovo je momentum za slavlje i radost jer ispravljamo nepravde i omogućujemo dostojanstven život najugroženijim“, dodao je Hadžić.

On je kazao da ga raduje da je povećanje minimalnih penzija koje slijedi prvi korak Programa Evropa Sad 2, koji će se, kako je dodao, realizovati u potpunosti, kao što je to i obećano građanima.

„Krenuli smo od najugroženije kategorije penzionera i tako pravimo ravnopravan socijalni balans naših građana, koji su dali mnogo zemlji, a na rubu su egzistencije i mi im konačno tu nepravdu ispravljamo“, naveo je Hadžić.

On je kazao da će Crna Gora imati najminimalniji izjednačeni iznos u Evropi za odlazak u penziju.

„Očekuje nas rast minimalne penzije od januara naredne godine od nevjerovatnih 52 odsto“, dodao je Hadžić.

Ta mjera, kako je dodao, obuhvata 74 hiljade penzionera i to one koje su primali minimalnu penziju, kao i drugu grupu korisnika koja prima penziju u intervalu od trenutno najniže do novog iznosa penzije koji će biti utvrđen predlogom zakona.

„Dakle, obavještavamo građane da je postignuta saglasnost sa svim socijalnim partnerima i starosna granica izjednačena muško/žensko za odlazak u penziju sa 65 godina starosti, što je najminimalniji iznos u Evropi“, kazao je Hadžić.

On je napomenuo da se radi o najugroženijoj kategoriji građana.

„Mi njima želimo obezbijediti dostojanstvenu starost jer su oni izgradili ovu državu i oni to zaslužuju“, poručio je Hadžić.

On je napomenuo da se država neće zadužiti povodom tog uvećanja minimalne penzije.

„Već će sredstva biti obezbijeđena iz sopstvenih izvora, a o tome nam tek slijedi debata i rasprava na temu budžeta“, rekao je Hadžić.

