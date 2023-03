Grgić podnio ostavku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktor Agencije za investicije Crne Gore (MIA), Mladen Grgić podnio je ostavku na tu funkciju, potvrđeno je Vijestima nezvanično iz više izvora.

Ostavku treba da verifikuje Savjet Agencije naredne sedmice. Direktora Agencije imenuje Savjet, na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina.

Grgić je u maju 2021. godine, u mandatu Vlade čiji je premijer bio Zdravko Krivokapić, imenovan najprije za vršioca dužnosti direktora, a onda je u oktobru te godine imenovan na puni mandat od pet godina.

Do dolaska Grgića tu poziciju je pokrivao Dejan Medojević koga je imenovala bivša vlast predvođena Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Agencija je osnovana radi realizacije javno-privatnog partnerstva, inovacija i promocije investicionih potencijala Crne Gore kao investicione destinacije.

Agencija je prošlog mjeseca dobila duplo negativno mišljenje od Državne revizorske institucije (DRI) na poslovanje u 2021. godini koje će biti poslato Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) u skladu sa protokolom koji vrhovna revizija ima sa SDT-om.

Finansijskom revizijom utvrđeno je da Agencija nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavila i prezentovala finansijski izvještaj na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđene su neusklađenosti poslovanja Agencije sa zakonima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, penzijskom i invalidskom osiguranju, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, državnoj imovini, kao i nizom uredbi i pravilnika.

