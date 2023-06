Google Pay uz Mastercard kartice Hipotekarne banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hipotekarna banka je svojim korisnicima, u saradnji sa kompanijom Mastercard, omogućila uslugu za mobilna beskontaktna plaćanja, Google Pay.

Iz banke su objasnili da Google Pay korisnicima omogućava siguran, bezbjedan i privatan način plaćanja putem mobilnog telefona, na način koji korisnicima pomaže da izbjegnu davanje svoje platne kartice nekom drugom licu, dodirivanje fizičkih tastera ili razmjenu gotovine.

“Google Pay će biti dostupan na svim mobilnim telefonima sa Android operativnim sistemom i omogućava da se Mastercard platna kartica, koja se u digitalnom formatu nalazi učitana u mobilnom telefonu, iskoristi kao sredstvo plaćanja pomoću NFC tehnologije”, navodi se u saopštenju.

Mogućnosti plaćanja su istovjetne onima koje se koriste kada se upotrebljava Mastercard kartica svakodnevno na svim mjestima na kojima je podržano beskontaktno plaćanje.

Korisnik usluge podatke o kartici čuva u digitalnom obliku u okviru Google Wallet digitalnog novčanika, a kada želi da plati neku stavku ili uslugu, telefon prisloni neposredno na POS terminal i izvršava plaćanje traženog iznosa.

Za korišćenje Google Pay usluge neophodno je instalirati aplikaciju Google Wallet na svom Android telefonu i dodati Mastercard kartice.

Član Upravnog odbora Hipotekarne banke, Nikola Špadijer, kazao je da su u banci zadovoljni, jer već tradicionalno korisnicima donose usluge u skladu sa trendovima i njihovim potrebama.

“Google Pay usluge našim klijentima donijeće sve koristi koje podrazumijeva beskontaktna metodologija plaćanja, uz zagarantovanu bezbjednost. Građani koji koriste Android telefone, od danas mogu da obavljaju beskontaktna plaćanja, u okviru aplikacije Google Wallet, brzo, lako i sigurno“, rekao je Špadijer.

Kako bi koristili uslugu Google Pay, korisnici Android uređaja treba da otvore aplikaciju Google Wallet, ili je preuzmu sa Google Play digitalne prodavnice. U samoj aplikaciji, korisnik treba da klikne na opciju Add to Wallet i zatim doda Mastercard karticu/ce.

Direktorica za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH) u kompaniji Mastercard, Jelena Ristić, saopštila je da mobilna beskontaktna plaćanja predstavljaju jednostavno, sigurno i dostupno platno rješenje, ne samo zato što pametne telefone sa Android platformom već koristi veliki broj građana, već i zato što se obavljaju na istim mjestima gdje se i inače plaća beskontaktno.

“Drago nam je što je Hipotekarna banka odlučila da svojim Mastercard korisnicima omogući korišćenje mobilnih plaćanja kao način da unaprijede korisničko iskustvo u svakodnevnim aktivnostima”, dodala je Ristić.

Korisnici mogu da plaćaju beskontaktno pomoću uređaja koji već imaju u rukama, bez potrebe da traže „novčanik“ ili da unose PIN kod, a nije neophodna ni internet konekcija.

Google Pay se može koristiti i na bankomatima sa NFC podrškom, pa su korisnici u mogućnosti da podignu novac sa računa i bez potrebe da vade karticu iz novčanika.

