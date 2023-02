Global Montenegro duguje 11,7 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Firma Global Montenegro, predsjednika države Mila Đukanovića i Vuka Rajkovića, dužna je još oko 11,7 miliona EUR kompaniji HoldCo East, iako je na ima duga zaplijenila, pa u martu prošle godine preprodala plac od 20 hiljada kvadrata u Budvi.

Na njihov bivši plac u podnožju brda Košljun se u martu prošle godine upisao kupac, ruski biznismen Dmitrij Ludin Vladimirovič. Od tada dug Global Montenegra, prema podacima Centralne banke o blokadi računa, nije smanjivan, pišu Vijesti.

Smanjen je samo u julu 2021. godine sa 12,7 na 10,7 miliona EUR i od tada je ponovo samo rastao do iznosa od 11,69 miliona na 31. januar ove godine.

Osnivač firme HoldCo East je preduzeće Seta Montenegro, a njen vlasnik je Seta HoldCo S.A.R.L. iz Luksemburga.

Vijesti su pitanja o spornom dugu, kome i po kom osnovu duguju, poslali kabinetu predsjednika Đukanovića početkom prošle sedmice, ali nekoliko dana kasnije odgovor je poslao njegov poslovni partner i kum Rajković, koji se i dalje vodi kao direktor firme, iako su njegov udio još 2016. zaplijenili javni izvršitelji.

Rajković je naveo da su 2008. godine uzeli kredit u iznosu od pet miliona EUR, pojasnivši da je njegova i Đukanovićeva firma kao sredstvo obezbjeđenja dala zemljište evidentirano u Listu nepokretnosti 3192, KO Budva. Planovi firme, kako kaže Rajković, nijesu se realizovali željenom dinamikom, što je za posljedicu imalo narastanje obaveza prema banci, dominantno zbog visine kamatne stope koja je bila značajno veća u odnosu na današnje.

”U međuvremenu, banka je prebacila pojedine kreditne aranžmane, uključujući i aranžman sa Global Montenegro, na posebnu firmu Heta Asset Resolution. Koliko nam je poznato, Heta Asset Resolution je prodala cio svoj portfelj kompaniji Holast, koja je tako postala i vlasnik potraživanja od firme Global Montenegro. HoldCo East je odlučila da potraživanje realizuje kroz prinudnu naplatu, odnosno da preuzme zemljište koje je služilo kao obezbjeđenje kredita. U skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju, kroz postupak izvršenja brišu se potraživanja nastala u periodu nakon upisa hipoteke od banke, koje je kasnije preuzela firma Heta Asset Resolution, a nakon toga kompanija HoldCo East. S druge strane, danom preuzimanja vlasništva nad zemljištem, povjerilac HoldCo East dobio je u vlasništvo zemljište oslobođeno svih tereta, ograničenja i zabilježbi”, naveo je Rajković u odgovoru.

On je kazao da se iz lista nepokretnosti može vidjeti da ne postoji nijedna zabilježba, teret ili potraživanje za bilo koji dug koji se odnosi na period dok je firma Global Montenegro bila vlasnik zemljišta.

”Nakon što je HoldCo East postala vlasnik zemljišta u septembru 2021. godine, isto je prodala novom vlasniku u martu prošle godine. Razliku između naplaćenog duga u vidu preuzimanja vlasništva nad zemljištem i ostatka potraživanja

HoldCo East vodi kao vanbilansno potraživanje. Kada je u pitanju firma Global Montenegro, nemamo više nekretnina u svom vlasništvu, niti imamo dugovanja po osnovu poreskog potraživanja. Svi navodni dugovi po predmetnom osnovu mogu nastati kao rezultat neažurnosti administracije nadležnih institucija”, naveo je Rajković.

Na pitanje da pojasni kako je moguće da je firma HoldCo East prodala zemljište u martu prošle godine, a da nije smanjeno potraživanje od Global Montenegro, odnosno iznos blokade računa, Rajković je odgovorio da im nije poznato po kojoj cijeni je kompanija HoldCo East prodala zemljište, jer tržište nekretnina bilježi uspone i padove.

„Moguće je da je HoldCo East inicijalno potraživanje umanjio za iznos po kom su zemljište preuzeli. Koliko je nama poznato HoldCo East svoje potraživanje vodi vanbilansno. Kao i do sada poštovaćemo procedure, i sve pozicije u našim bilansima iskazivati u skladu za zakonom i MRS (međunarodni računovodstveni standardi), bez obzira na ažurnost pojedinih institucija”, rekao je Rajković.

