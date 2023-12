Gjeloshaj: Dostojanstvo građana čuvati jačanjem standarda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Model ograničavanja marži na određene proizvode će se nastaviti, a mjerama planiranim budžetom inflacija će se držati na nivou podnošljivosti za standard u Crnoj Gori, saopštio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i resorni ministar, Nik Gjeloshaj.

“Dakle, pristup borbi protiv inflacije – posebno podrška najugroženijim kategorijama stanovništva biće sistemski. Ministarstvo ekonomskog razvoja će se odgovorno odnijeti prema ovom pitanju i Vladi predlagati mjere, prateći kretanja inflacije i uticaj na standard građana”, naveo je Gjeloshaj u saopštenju.

On je, u reagovanju povodom navoda o kraju akcije Stop inflaciji, kazao da sa pažnjom prati reakacije u vezi sa informacijom da se ona neće produžiti.

“Dostojanstvo pojedinca moramo čuvati radom i ozbiljnom pristupom – jačajući standard građana. Već u ponedjeljak, o ovoj i drugim važnim temama, razgovaraćemo sa našim privrednicima na tradicionalnom godišnjem sastanku u organizaciji Privredne komore (PKCG)”, zaključio je Gjeloshaj.

