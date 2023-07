Formiran predmet po prigovoru države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sud formirao je predmet po prigovoru države na rješenje kojim je na predlog Domena određena privremena mjera i do daljeg onemogućeno sprovođenje javnog poziva i izbora novog agenta registracije nacionalnog domena, potvrdio je Vijestima portparol Vladimir Bulatović.

Odluku kojom je onemogućio državi do daljeg da sprovede javni poziv za izbor agenta registracije domena .me, Privredni sud je donio 10. jula. Tada nijesu uvaženi argumenti iz izjašnjenja koje je istog dana u ime države dostavila zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović.

“Imajući u vidu da je u pitanju javni interes, a ne interes pojedinca, minimalna je obaveza suda bila da dâ jasne razloge zbog čega onemogućava državu da raspolaže svojim resursom do daljeg i omogućava privrednom društvu da nameće uslove državi kroz manipulaciju i zloupotrebu prava”, navela je Ćirović u prigovoru.

Sud je, kako je kazala, u konkretnom odredio privremenu mjeru za obezbjeđenje dobiti predlagača i sklonio mu, što je najvažnije, konkurenciju, kod činjenice da je predmetni ugovor istekao.

„Sve to na štetu javnog interesa države Crne Gore i njenih građana”, rekla je Ćirović.

Domen je agent registracije.me oznake od 2008. godine. Oni su Privrednom sudu podnijeli predlog za određivanje privremene mjere i tražili da sud zabrani državi da sprovede javni poziv za izbor novog agenta do pravosnažnog okončanja parničnog postupka za utvrđivanje punovažnosti ugovora, koji će predlagač, radi opravdavanja određene privremene mjere, pokrenuti u roku od 30 dana od pravosnažnosti tog rješenja.

U prigovoru se, pored ostalog, navodi da se sud nije bavio navodima i dokazima iz izjašnjenja na predlog za određivanje privremene mjere zakonskog zastupnika protivnika obezbjeđenja.

“Bez u mjeri koliko je dosta da proizvoljno utvrdi da je predlagač učinio vjerovatnim svoje potraživanje i da je toliko dovoljno da državu spriječi da valorizuje svoj resurs, već da isti koristi na način kako to odgovara privatnoj kompaniji kojoj je napokon istekao 15-godišnji ugovorni odnos sa državom. Taj sudija nalazi da „…, a između ostalog protivnik predlagača ne trpi nikakvu štetu u konkretnom slučaju“, ne dajući razloge u prilog tome, ako imamo u vidu da je sud izvršio uvid u uslove oglasa na bazi kojeg je prispjelo čak 20 ponuda, dok se ovdje predlagač nije javio, pretpostavljamo siguran u svoj uspjeh u postupku određivanja privremene mjere”, navela je Ćirović.

Ona je podsjetila da su Domen i Vlada 2008. potpisali ugovor, da su potom zaključena tri aneksa, da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma (MERT) sredinom decembra uputio dopis Domenu da dostavi akt o iskazivanju namjere za produženje trajanja ugovora od 23. maja prošle godine, na koji se pozivaju, a da takav akt nikad nije dostavljen.

“MERT je 09. februara ove godine održao i sastanak sa predstavnicima kompanije Domen i njihovim advokatima, istima predočilo interes države kada je zaključeno da predstavnici kompanije Domen dostave usaglašenu verziju predloga aneksa 4

ugovora o agentu registracije domena.me Ministarstvu, u roku od tri do pet dana, kojim će biti definisani novi uslovi i rokovi uz uvažavanje zahtjeva Vlade. Predlog aneksa 4 stigao 22. februara, nakon upućene urgencije za dostavljanje. U predloženom aneksu ni u jednom segmentu nijesu uvaženi zahtjevi Vlade”, navedeno je u prigovoru koji je Ćirovićeva uputila Privrednom sudu.

Ona je dodala da iz ponašanja kompanije Domen, proizilazi da nije ušla u pregovore sa Vladom u cilju produženja ugovora, samim tim jasno potvrđujući da akt o iskazivanju namjere za produženje nije dostavila u skladu sa ugovorom.

“Pa je jasno da nije bilo sa iskrenom namjerom i u dobroj vjeri da se kroz pregovore postigne produženje ugovora, već da ugovor produže po automatizmu i to na deset godina, pokušavajući da komunikaciju na koju se pozivaju predstave kao zvaničan vid korespodencije, otvoreno dovodeći u zabludu Vladu i nadležno Ministarstvo, s obzirom na to da je konstatovano da akt o iskazivanju namjere za produženje ugovora nije dostavljen. Sigurnost u uspjeh preko privremene mjere i isticanje istog javno kao zakonski zastupnik države neću posebno komentarisati. Samim tim što je predlagač dostavio predlog aneksa priznao je da nije prethodno dostavio valjano obavještenje niti na valjan način, niti na pravu adresu, da traži produženje ugovornog odnosa”, piše u prigovoru.

