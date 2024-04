Fokus Vlade završetak auto-puta Bar – Boljare

Podgorica, Brisel, (MINA-BUSINESS) – Fokus Vlade je završetak auto-puta Bar-Boljare, a prioritet se daje izgradnji dionice Mataševo-Andrijevica, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.

On je sa sastanka Evropskog transportnog koridora, koji je održan u Briselu, poručio da je zadovoljan činjenicom da je jugoistočna Evropa dobila svoj koridor, te da će Crna Gora biti usredsređena na sprovođenju projekata koji pripadaju tom koridoru.

“Očekuje nas početak gradnje dionice Mataševo-Andrijevica u dužini od oko 23 kilometra. U komunikaciji smo sa Evropskom komisijom (EK), od koje ćemo dobiti bespovratna sredstva u iznosu od 40 odsto procijenjene građevinske vrijednosti, dok je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) spremna da podrži ovaj projekat sa kreditom do 200 miliona EUR”, rekao je Radulović.

Potpisivanjem sporazuma na visokom nivou u maju prošle godine, indikativno proširenje Transevropske transportne mreže (TEN-T) uključilo je izgradnju pruge Podgorica-Nikšić-Čapljina, kao i rekonstrukciju i modernizaciju pruge od Bara do Beograda.

“Takođe, nastavićemo da razvijamo aerodrome u Podgorici i Tivtu. Oni će služiti kao vitalna čvorišta koja povezuju jugoistočnu Evropu sa ostatkom kontinenta, olakšavajući i putnički i teretni saobraćaj”, naglasio je Radulović.

On je dodao da se na listi prioriteta na TEN-T mreži nalazi i barska luka.

“Izgradnja nove i rehabilitacija i modernizacija postojeće putne i željezničke infrastrukture, koja povezuje luku, ključni su preduslovi za razvoj i valorizaciju potencijala koje Luka Bar ima. Samo na taj način Luka Bar može značajno da unaprijedi svoje poslovanje i postane konkurentna drugim lukama u Jadransko-janskom regionu”, zaključio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS