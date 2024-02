Finansijski parametri u plusu uz značajan rast dobiti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom uspješno je završio prošlu godinu, sa finansijskim parametrima u plusu i uz značajan rast dobiti, saopštili su iz te telekomunikacione kompanije.

„Rast rezultata poslovanja uz veće prihode i rast profitabilnosti, rast broja korisnika svih tipova usluga i superiorna pozicija u segmentu kapaciteta i pokrivenosti teritorije i stanovništva 5G i 4G mobilnim mrežama, predstavljaju ključne odrednice uspješno zaključene prošle godine“, navodi se u saopštenju.

Najveći rast Telekom bilježi u postpaid i prepaid segmentu, uz stabilnu poziciju tržišnog lidera u postpaid i mobilnom internetu.

Prema mjerenjima i podacima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), Crnogorski Telekom danas ima najveću i najbržu 4G i 5G mrežu. Tokom prošle godine ostvaren je i rast od 11 odsto više korisnika na optici.

“Finansijski aspekt poslovanja Telekoma tokom prošle godine karakterišu pozitivni trendovi, sa najznačajnijim iskorakom u dijelu neto dobiti od 6,6 miliona, čime je ostvaren izuzetan rast u odnosu na prethodnu godinu”, rekli su iz kompanije.

Bolji rezultati maloprodajnih usluga, dominantno su uslovili rast prihoda od 6,1 odsto u odnosu na prošlu godinu. Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), nakon najma i isključujući posebne uticaje, iznosila je 30,1 milion, 6,6 odsto više nego prošle godine.

Poslednji kvartal prošle godine, kako su naveli iz kompanije, obilježiio je projekat gašenja 3G mreže, čime su stvorene tehnološke pretpostavke za stvaranje još brže i superiornije mobilne mreže i ostvaren revolucionarni tehnološki iskorak s ciljem da Telekom mreža dostigne standarde najnaprednijih na svijetu.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da je gašenje 3G tehnologije trend aktuelan u tehnološki najnaprednijim zemljama na svjetskom nivou i zapravo je odličan indikator stepena razvijenosti, pouzdanosti i superiornosti 4G i 5G mreže Telekoma u Crnoj Gori.

„Sa više od 200 lokacija u zemlji, preko 83 odsto pokrivenosti stanovništva 5G signalom i najvećom brzinom u mobilnoj mreži, lidersku poziciju Telekoma prepoznaju i naši korisnici. Frekvencijski resursi koje posjedujemo, uključujući i spektar koji oslobađamo gašenjem zastarjele 3G tehnologije, osigurava vodeće mjesto naše 5G i 4G mreže i u narednim godinama. Osim toga, kako bi obezbijedili neophodne kapacitete za porast broja korisnika i ukupnog internet saobraćaja u mobilnoj i fiksnoj mreži, započeli smo intenzivnu modernizaciju i proširenje naše IP i Transportne mreže koja će omogućiti superiorno korisničko iskustvo za sve naše servise“, kazao je Udovičić.

Telekom je, prema riječima njegovih predstavnika, godinama unazad kompanija sa stabilnom prvom pozicijom po broju korisnika u postpaid i mobilnom internetu, dok se naročito tokom ljetnje sezone bilježe odlični rezultati i u prepaid segmentu.

Rast broja korisnika očigledan je u gotovo svim segmentima.

Broj korisnika mobilnog interneta je 249 hiljada, tri odsto više u odnosu na uporedni period. Pored toga, 308 hiljada je aktivnih postpaid kartica, osam odsto više u odnosu na prošlu godinu, dok je broj aktivnih prepaid kartica iznosio 170 hiljada, što predstavlja rast od četiri odsto.

Kontinuirani razvoj optičke infrastrukture u prošloj godini rezultirao je dostupnošću optičke mreže za novih 8,3 hiljada domova, čineći ukupnu pokrivenost od 133 hiljade domova, dok se broj priključaka povećao 11 odsto i iznosio je 37 hiljada.

Ukupan broj širokopojasnih priključaka iznosio je 83 hiljade, dok je TV korisnička baza iznosila 88 hiljada.

„Predstavljanje nove TV platforme – Magenta TV, prelomna je tačka, nakon koje prošla godina može biti okarakterisana kao uspješna godina. Osim superiorne pozicije u 4G i 5G segmentu lansirali smo i TV platformu koja potvrđuje našu poziciju konkurentnog igrača na tržištu, igrača koji nameće pozitivne trendove, kvalitet i inovacije, kao osnov konstruktivne utakmice na tržištu Magenta TV je potencijal za period ispred nas – tehnologija isporučena iz ‘oblaka’ (Cloud TV), što znači da su nove funkcionalnosti lansirane na nivou Deutche Telekom grupe, dostupne u Crnoj Gori u isto vrijeme, kao što je to slučaj u drugim zemljama EU gdje posluje Deutche Telekom“, rekao je Udovičić.

Puštanjem Magente TV, Crnogoski Telekom je sproveo najbržu i najbolju implementaciju u DT grupi, što ih, kako navodi Udovičić, dovodi i do vrijednosnog aspekta interpretacije rezultata.

„Prema nedavno objavljenoj studiji – Brand Finance Global 500, Deutche Telekom jedan je najvrednijih telekomunikacionih brendova na svijetu, a Crnogorski Telekom kroz korporativne procese, saradnju sa zajednicom i odnos sa konkurencijom prenosi taj vrijednosni sklop na lokalni nivo. Zato uloga Telekoma na tržištu prevazilazi kvantitativna mjerila, rezultatu dodajemo vrijednost više, pomjeramo limite, održavamo tržišna previranja aktivnim i isporučujemo na domaće tržište inovativna rješenja koja prate najsavremenije svjetske telekomunikacione trendove“, dodao je Udovičić.

Migracija korisnika na novu TV platformu, ostvarena tokom prošle godine, značajno je premašila projektovane targete. Takođe, mjerenja korisničkog iskustva pokazuju odlične trendove, tako korisnici daju 4X bolju ocjenu za Magenta TV servis u odnosu na staru platformu.

Nova TV platforma – MagentaTV, zamijeniće ExtraTV, a korisnicima donosi brojne novitete koji uključuju vraćanje programa do 14 dana unazad, preporuku sadržaja u skladu sa interesovanjima i navikama korisnika, bolji kvalitet slike i zvuka, i gledanje televizije na svakom ekranu (mobilnom telefonu, tabletu, laptopu, TV-u).

Osim toga, Magenta TV box svaki televizor pretvara u smart TV najnovije generacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS