Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran prošle sedmice je evidentirano 36 prijava, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne.

Najveći broj prijava se, kao i u prethodnom periodu, odnosio na neizdavanje fiskalnih računa.

Građani su prijavljivali da se fiskalni računi ne izdaju u Hair studiju Milijana, Ave toursu, Giros Imperatoru i Zubnoj ordinaciji „Kalinić“ u Baru, poslastičarnici Sonja, Estetik studiju Dana i pekari Real u Podgorici, pekari Orex u Danilovgradu, restoranu Most u Andrijevicim, buregdžinici Đesko u Kolašinu, studentskom bifeu Neven u Nikšiću, M Mobileu u Mojkovcu, cvjećari Bonsai na Cetinju, kafe baru Charlie i pekari Centar u Ulcinju, prodavnicama na Krnovu, kao i kućicama od drveta za pružanje ugostiteljskih usluga u Budvi.

Evidentirane su pritužbe da u prodavnici Šef u Bijelom Polju maloljetno dijete prodaje robu, naplaćuje i ne izdaje račune, da zaposleni u preduzeću Grijanje u Pljevljima u prostorijama firme prodaje municiju, a da u restoranu Radovče u Podgorici radnici nemaju odgovarajuća rješenja.

Građani su se žalili i da su u prodavnici Technomaxa u Baru odbili da kupcu koji nije bio zadovoljan kupljenom robom vrate novac, da zaposleni u Security Guardu Montenegro u Rožajama rade prekovremeno, a da radnice u Robnoj kući Ping Ping u Baru nemaju odmore.

Evidentirane su i prijave da se na društvenim mrežama nude transferi do raznih destinacija u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini po niskim cijenama i bez fiskalnog računa, da je dio garaže u stambenoj zgradi pretvoren u štampariju, a da u Upravi prihoda rade radnici bez ugovora.

Građani su se žalili i na proizvodnju sira u Pljevljima u neodgovarajućim uslovima, otpadne vode u Kotoru, konzumiranje duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru i buku.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

