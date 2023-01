Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice je evidentirano 29 prijava, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne.

Najveći broj prijava se, kao i u prethodnom periodu, odnosio na neizdavanje fiskalnih računa. Račune, prema evidentiranim prijavama, ne izdaje kafe bar Beba, Komunalna djelatnost, Turistička organizacija i restoran Cvijo u Baru, Orange taxi u Bijelom Polju, prodavnica torbi u Kotoru, Alo taksi i kafana Gradska pivnica u Podgorici, kafana Babilon u Budvi i Pab kino Durmitor u Žabljaku.

Građani su se žalili da Top dom Džemo u Baru ne isplaćuje prekovremeni rad zaposlenima i uskraćuje im dane godišnjeg odmora, a da radnici Mega taxija u Pljevljima nijesu prijavljeni. Zaposlenima u Ping pingu u Baru poslodavac, prema prijavama, uskraćuje godišnje odmore ucjenama i prijetnjama.

Evidentirane su prijave da prodavnica Radulović komerc u Podgorici ima različite cijene proizvoda na rafovima i na kasi, a podgorički restoran Moyi na meniju i na računima.

Građani su se žalili da zaposleni u Zračku nade u Pljevljima prodaje municiju u prostorijama u kojima borave maloljetnici, da u HDL-u Radanovići roba nema deklaraciju, a da zaposleni u Vanili u Podgorici nijesu osigurani.

Evidentirane su prijave da FA Rumija u Baru ne plaća porez, kao i da zaposleni u Perbacco kući u Baru iznosi informacije o stalnim gostima.

Građani su se žalili i na izdavanje lažnih diploma u Beranama, nepropisno parkiranje, pušenje u zatvorenom prostoru, obmanjivanje korisnika Skijališta Crne Gore prilikom kupovine ski pasa, neprijatan miris sa farme i izvođenje građevinskih radova bez dozvole.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

