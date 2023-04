Erste banka ponudila stambeni kredit s kombinovanom kamatnom stopom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Erste banka je ponudila građanima stambeni kredit s kombinovanom kamatnom stopom, koji podrazumijeva primjenu niže fiksne kamatne stope tokom prvih pet godina otplate i prelazak na varijabilnu kamatnu stopu nakon tog perioda.

Krediti se, kako je saopšteno iz banke, odobravaju na rok do 30 godina.

Direktor Sektora stanovništva u Erste banci, Relja Đurović, kazao je da ponuda stambenih kredita uz kombinovanu kamatnu stopu može biti optimalan izbor za klijente koji aktivno prate tržišne trendove i traže rješenje u zoni između fiksne i varijabilne kamatne stope.

“Očekujemo pozitivnu reakciju tržišta, kako kod građana koji žele da refinansiraju postojeće stambene kredite u drugim finansijskim institucijama, tako i kod novih korisnika stambenih kredita, a prvenstveno kod mladih koji bi željeli da, umjesto mjesečne kirije, plaćaju anuitete za sopstveni stan“, rekao je Đurović.

Nominalne fiksne kamatne stope kod Erste stambenih kredita s kombinovanom kamatnom stopom tokom prvih pet godina iznose 4,99 odsto i 5,49 odsto na godišnjem nivou, u zavisnosti od boniteta klijenta, dok će nakon isteka pete godine varijabilna kamatna stopa iznositi 3,49 odsto+šestomjesečni EURIBOR.

“Ovaj kredit se može koristiti za refinansiranje postojećeg stambenog kredita kao i za kupovinu nove nekretnine, a u tom slučaju je uslov učešće od barem deset odsto od vrijednosti kredita”, navodi se u saopštenju.

Troškovi obrade kredita iznose do jedan odsto vrijednosti kredita, dok Erste banka u cjelosti preuzima trošak izrade procjene ili revizije procjene vrijednosti nekretnine koja se koristi kao garancija. Polisa životnog osiguranja, koja je uslov za kredit, ne mora pokrivati kompletan iznos kredita, što znači i nižu premiju koju klijent plaća osiguravajućoj kući.

“Svim novim klijentima uz ove kredite Erste banka nudi besplatnu Mastercard debitnu karticu, aktivaciju elektronskog i mobilnog bankarstva Erste NetBanking i mBanking uz prva tri mjeseca bez plaćanja mjesečne naknade, dozvoljeno prekoračenje po računu (okvirni kredit) do najviše tri zarade bez naknade za obradu okvirnog kredita, te limit na Mastercard kreditnoj kartici u visini od najviše dvije zarade”, precizirali su iz banke.

Uz stambene kredite s kombinovanom kamatnom stopom, Erste banka građanima nudi i kredite s fiksnom kamatnom stopom i varijabilnom kamatnom stopom, s maksimalnim rokovima dospijeća od deset i 30 godina.

Iz banke su objasnili da ukupan limit za okvirni kredit zajedno sa limitom za Mastercard kreditnu karticu ne može biti veći od četiri mjesečne zarade.

Erste banka je dala primjer ukupnog iznosa kredita sa svim troškovima za stambeni kredit sa kombinovanom kamatnom stopom:

